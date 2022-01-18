15:18 18.01.2022 (обновлено: 17:07 18.01.2022)
Москва может быть вынуждена ограничить работу немецких СМИ, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва может быть вынуждена ограничить работу немецких СМИ в России
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Москва может вынужденно ответить на притеснение российских СМИ в Германии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с RT DE, руководитель германской дипломатии заявила, что у сотрудников канала есть возможность заниматься журналистской работой. По ее словам, "YouTube принял решение о недостоверной информации, потому что было нарушение правил вещания, но с правительством Германии это не имеет ничего общего, а вмешательство правительства противоречило бы нашей конституции".
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Лавров, в свою очередь, не согласился с этим утверждением. По его словам, у российской стороны "есть основания полагать, что германское правительство имеет к происходящему непосредственное отношение".
"У нас нет никакого интереса к тому, чтобы действовать зеркально, но на данном этапе ожидаем конкретных действий со стороны германских партнеров. <...> Мы не хотим создавать какие-либо препятствия на пути осуществления профессиональной деятельности немецких журналистов в Российской Федерации, но, если потребуется, будем вынуждены — как бы нам ни хотелось этого избежать — принимать встречные действия", — подчеркнул Лавров.
Москва рассчитывает, что Берлин как участник международных договоров и соглашений примет меры, которые не будут дискриминировать канал RT DE, заключил глава МИД.
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Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.
В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.
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