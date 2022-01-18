15:18 18.01.2022 (обновлено: 20:36 18.01.2022)
Лавров ответил на требования Бербок о перемещении российской армии
Лавров объяснил Бербок, что РФ не примет требований по действиям ее ВС на своей территории
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
МОСКВА, 18 янв — РИА новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что объяснил главе МИД ФРГ Анналене Бербок, что Москва не может принять никаких требований по поводу действий армии России на своей территории.
"Мы объяснили также, что под эскалацией, которая сейчас звучит из уст многих западных политиков, имеется в виду при этом наличие наших собственных войск на собственной территории и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке, чем занимается любая страна, и объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших вооруженных сил и нашей собственной земли", — сказал министр в ходе пресс-конференции в Москве.
Лавров также отметил, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
"Что касается последствий, которыми, как вы сказали, нам грозит Германия, я не могу предвидеть, какие шаги германское правительство решит предпринять в той или иной ситуации. Мы никаких поводов, для того, чтобы создавать какую-то новую конфликтную ситуацию, не давали и не даем", — добавил он.
Нынешняя глава МИД ФРГ находится в российской столице с первым визитом.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.