https://ria.ru/20220118/lavrov-1768384705.html
Лавров назвал угрозы новых санкций против России эмоциями
Лавров назвал угрозы новых санкций против России эмоциями - РИА Новости, 18.01.2022
Лавров назвал угрозы новых санкций против России эмоциями
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эмоциями угрозы новых санкций в отношении России, Москва будет судить о действиях Запада по конкретным делам, при этом министр РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:06
2022-01-18T15:06
2022-01-18T15:20
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мид германии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эмоциями угрозы новых санкций в отношении России, Москва будет судить о действиях Запада по конкретным делам, при этом министр подчеркнул, что РФ, предлагая диалог по гарантиям безопасности, никому не угрожает."Мы никому ничем не угрожаем", - сказал Лавров."Но мы слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что всё это отражает только некие эмоции, которые определённые силы утверждают внутри лагеря западных стран. Мы будем руководствоваться конкретными шагами, конкретными делами, и в зависимости от того, какие конкретные шаги будут предпринимать наши партнёры, будем, естественно, определяться со своей реакцией", - отметил министр по итогам встречи с главой МИД ФРГ.
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в мире, москва, россия, мид германии, сергей лавров
15:06 18.01.2022 (обновлено: 15:20 18.01.2022)
Лавров назвал угрозы новых санкций против России эмоциями
Глава МИД Лавров назвал угрозы новых санкций против России эмоциями