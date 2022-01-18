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Лавров назвал угрозы новых санкций против России эмоциями
Лавров назвал угрозы новых санкций против России эмоциями - РИА Новости, 18.01.2022
Лавров назвал угрозы новых санкций против России эмоциями
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эмоциями угрозы новых санкций в отношении России, Москва будет судить о действиях Запада по конкретным делам, при этом министр РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:06
2022-01-18T15:20
в мире
москва
россия
мид германии
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эмоциями угрозы новых санкций в отношении России, Москва будет судить о действиях Запада по конкретным делам, при этом министр подчеркнул, что РФ, предлагая диалог по гарантиям безопасности, никому не угрожает."Мы никому ничем не угрожаем", - сказал Лавров."Но мы слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что всё это отражает только некие эмоции, которые определённые силы утверждают внутри лагеря западных стран. Мы будем руководствоваться конкретными шагами, конкретными делами, и в зависимости от того, какие конкретные шаги будут предпринимать наши партнёры, будем, естественно, определяться со своей реакцией", - отметил министр по итогам встречи с главой МИД ФРГ.
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в мире, москва, россия, мид германии, сергей лавров
15:06 18.01.2022 (обновлено: 15:20 18.01.2022)
 
Лавров назвал угрозы новых санкций против России эмоциями

Глава МИД Лавров назвал угрозы новых санкций против России эмоциями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эмоциями угрозы новых санкций в отношении России, Москва будет судить о действиях Запада по конкретным делам, при этом министр подчеркнул, что РФ, предлагая диалог по гарантиям безопасности, никому не угрожает.
"Мы никому ничем не угрожаем", - сказал Лавров.
"Но мы слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что всё это отражает только некие эмоции, которые определённые силы утверждают внутри лагеря западных стран. Мы будем руководствоваться конкретными шагами, конкретными делами, и в зависимости от того, какие конкретные шаги будут предпринимать наши партнёры, будем, естественно, определяться со своей реакцией", - отметил министр по итогам встречи с главой МИД ФРГ.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 19:33
WSJ: Европа откажется от жестких санкций против России в помощь США
 
В миреМоскваРоссияМИД ГерманииСергей Лавров
 
 
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