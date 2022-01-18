https://ria.ru/20220118/lavrov-1768380591.html
Выставлять Россию стороной конфликта на Украине неприемлемо, заявил Лавров
Выставлять Россию стороной конфликта на Украине неприемлемо, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2022
Выставлять Россию стороной конфликта на Украине неприемлемо, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает неприемлемым выставлять Россию стороной конфликта на Украине, с ФРГ есть общее понимание о безальтернативности минских... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:46
2022-01-18T14:46
2022-01-18T15:06
в мире
украина
германия
сергей лавров
россия
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
анналена бербок
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МОСКВА, 18 янв - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает неприемлемым выставлять Россию стороной конфликта на Украине, с ФРГ есть общее понимание о безальтернативности минских соглашений, заявил он."По Украине у нас общее понимание безальтернативности минского комплекса мер, указали партнёрам на неприемлемость попыток выставить РФ стороной конфликта, такие попытки наблюдались в последнее время, и переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений", - сказал Лавров в ходе пресс конференции с немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок.Он добавил, что "мы рассчитываем, что немецкие коллеги повлияют на своих киевских партнёров с тем, чтобы они наконец выполнили взятые на себя обязательства"."В этом контексте мы обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаимодействия в рамках Нормандского формата и о том, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы в рамках этой четвёрки оказывать содействие в выполнении минского комплекса мер, прежде всего через активизацию работы контактной группы, где представлены и Киев, и Донецк, и Луганск", - указал министр.
https://ria.ru/20220118/garantii-1768380109.html
украина
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в мире, украина, германия, сергей лавров, россия, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр, анналена бербок
14:46 18.01.2022 (обновлено: 15:06 18.01.2022)
Выставлять Россию стороной конфликта на Украине неприемлемо, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: неприемлемо выставлять Россию стороной конфликта на Украине