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Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек

Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек - РИА Новости, 18.01.2022

Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,07 копейки - до 87,0216 рубля, курс доллара вырос на 29,43 копейки - до 76,3347 рубля,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:52

2022-01-18T13:52

2022-01-18T13:52

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,07 копейки - до 87,0216 рубля, курс доллара вырос на 29,43 копейки - до 76,3347 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 23,4 копейки, составив 81,1438 рубля.

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2022

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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия