https://ria.ru/20220118/kupaniya-1768298544.html
Врач-инфекционист рассказал, кому стоит воздержаться от крещенских купаний
Врач-инфекционист рассказал, кому стоит воздержаться от крещенских купаний - РИА Новости, 18.01.2022
Врач-инфекционист рассказал, кому стоит воздержаться от крещенских купаний
Тем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, следует отказаться от крещенских купаний, они также совершенно противопоказаны после употребления... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T06:25
2022-01-18T06:25
2022-01-18T13:51
общество
крещение господне
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Тем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, следует отказаться от крещенских купаний, они также совершенно противопоказаны после употребления алкоголя, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Врач отметил, что обычно подготовка к крещенским купаниям начинается заранее, еще с лета. При этом он признался, что за всю жизнь ни разу не видел заболевших после погружения в иордань как среди закаленных, так и среди незакаленных."Наверное, какая-то божественная суть в данной процедуре есть", — сказал собеседник агентства.По его мнению, шанс заразиться коронавирусом в транспорте гораздо выше, чем в очереди к купели."Купание проходит на улице чаще всего, особой толпы не помню, в очереди стоят к проруби, но очередь двигается быстро. После купания, конечно, надо обтереться и в тепло", — сказал Малышев.Он напомнил, что как в палатке для переодевания, так и в очереди к проруби нужно соблюдать дистанцию, в помещении — надеть маску.По прогнозу синоптиков, крещенской ночью в Москве будет довольно холодно — до минус 12 градусов.
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РИА Новости
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общество, крещение господне
06:25 18.01.2022 (обновлено: 13:51 18.01.2022)
Врач-инфекционист рассказал, кому стоит воздержаться от крещенских купаний
Врач-инфекционист Малышев призвал воздержаться от алкоголя при крещенских купаниях
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Тем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, следует отказаться от крещенских купаний, они также совершенно противопоказаны после употребления алкоголя, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев
.
"Самое главное — не пить. Людям, у которых есть серьезные хронические заболевания, например сердечно-сосудистой системы, во время их обострения, во время острых инфекций, с температурой — не нужно участвовать в крещенских купаниях", — сказал он.
Врач отметил, что обычно подготовка к крещенским купаниям начинается заранее, еще с лета. При этом он признался, что за всю жизнь ни разу не видел заболевших после погружения в иордань как среди закаленных, так и среди незакаленных.
"Наверное, какая-то божественная суть в данной процедуре есть", — сказал собеседник агентства.
По его мнению, шанс заразиться коронавирусом в транспорте гораздо выше, чем в очереди к купели.
"Купание проходит на улице чаще всего, особой толпы не помню, в очереди стоят к проруби, но очередь двигается быстро. После купания, конечно, надо обтереться и в тепло", — сказал Малышев.
Он напомнил, что как в палатке для переодевания, так и в очереди к проруби нужно соблюдать дистанцию, в помещении — надеть маску.
По прогнозу синоптиков, крещенской ночью в Москве будет довольно холодно — до минус 12 градусов.