https://ria.ru/20220118/kupaniya-1768298544.html

Врач-инфекционист рассказал, кому стоит воздержаться от крещенских купаний

Врач-инфекционист рассказал, кому стоит воздержаться от крещенских купаний - РИА Новости, 18.01.2022

Врач-инфекционист рассказал, кому стоит воздержаться от крещенских купаний

Тем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, следует отказаться от крещенских купаний, они также совершенно противопоказаны после употребления... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T06:25

2022-01-18T06:25

2022-01-18T13:51

общество

крещение господне

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Тем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, следует отказаться от крещенских купаний, они также совершенно противопоказаны после употребления алкоголя, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Врач отметил, что обычно подготовка к крещенским купаниям начинается заранее, еще с лета. При этом он признался, что за всю жизнь ни разу не видел заболевших после погружения в иордань как среди закаленных, так и среди незакаленных."Наверное, какая-то божественная суть в данной процедуре есть", — сказал собеседник агентства.По его мнению, шанс заразиться коронавирусом в транспорте гораздо выше, чем в очереди к купели."Купание проходит на улице чаще всего, особой толпы не помню, в очереди стоят к проруби, но очередь двигается быстро. После купания, конечно, надо обтереться и в тепло", — сказал Малышев.Он напомнил, что как в палатке для переодевания, так и в очереди к проруби нужно соблюдать дистанцию, в помещении — надеть маску.По прогнозу синоптиков, крещенской ночью в Москве будет довольно холодно — до минус 12 градусов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, крещение господне