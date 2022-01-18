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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220118/kupaniya-1768278744.html
В России начинаются крещенские купания
В России начинаются крещенские купания - РИА Новости, 18.01.2022
В России начинаются крещенские купания
В России наступает Навечерие Богоявления – Крещенский Сочельник, в этот день по традиции начинаются купания в иордани - освященной проруби. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T00:01
2022-01-18T00:01
религия
крещенские купания
улан-удэ
пермь
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В России наступает Навечерие Богоявления – Крещенский Сочельник, в этот день по традиции начинаются купания в иордани - освященной проруби.Купания на Крещение - один из самых популярных у россиян религиозных обрядов. Ежегодно в них участвуют более 2,1 миллиона человек. В прошлом году прошли с ограничениями из-за коронавируса, а где-то - в например, в Иркутской и Калининградской областях они не проводились.В этом году купаний не будет в Улан-Удэ и Ханты-Мансийске, в Томской области, на Камчатке и в республике Тыва. Второй год закрыты иордани в Перми и Оренбурге. Также их не стали оборудовать в Красноярске и Сочи. А в Братской и Калининградской епархиях Русской православной церкви (РПЦ) заблаговременно предупредили верующих, что купаний не будет.В ряде регионов – в Ленинградской и Тульской областях, Забайкальском крае, республике Татарстан – отменять традиционный обряд не будут. Аналогично поступили в крупных городах: Москве, Новосибирске, Тюмени, Ростове.В то же время, требования соблюдать соцдистанцию никуда не делись. У купелей будут дежурить спасатели, медики и полиция. В МЧС ожидают, что в купаниях поучаствуют более 1,3 миллиона россиян.В РПЦ призвали с осторожностью относиться к массовым купаниям. "Когда меня спрашивают сейчас, надо ли, стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. Потому что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать. Вирус никуда от нас не ушел", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.СочельникКрещенский Сочельник — это приготовление к одному из величайших православных праздников: в день Богоявления (Крещения Господня) православная церковь вспоминает крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.Слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества, а второе название, сочельник, связано с традицией варить в этот день пшеничный взвар с медом и изюмом — сочиво: в Крещенский Сочельник в знак особого почитания богоявленской воды как великой святыни установлен строгий пост — до совершения чина великого освящения воды есть вообще не полагается, а после, выпив крещенской воды, благочестивые верующие едят сочиво (или кутью).Великое освящение воды в навечерие и в сам праздник Крещения православная церковь совершает издревле, причем духовенство всегда разъясняет: благодать освящения воды в оба эти дня подается одна и та же, просто в навечерие она освящается в честь того, что Крещение Господне "освятило естество водное", а также в память крещения oглашенных (в древней христианской церкви людей, которые, готовясь принять крещения, постигали основы веры, но еще не являлись членами церкви и не имели права участвовать в ее таинствах, включая евхаристию), которое в древности совершалось именно в канун Богоявления (Пост. Апост., кн. 5, гл. 13); а в сам праздник вода освящается в воспоминание самого события Крещения Спасителя.Водоосвящение в праздник Богоявления начали совершать в Иерусалимской церкви, и в IV-V веках соверши только в ней, поскольку там был обычай выходить для водосвятия на реку Иордан в память Крещения Спасителя. В Русской церкви водоосвящение в навечерие совершается в храмах, а в сам праздник – еще и на реках, водоемах и в колодцах (так называемое "хождение на Иордань"), ибо Христос крестился вне храма.
https://ria.ru/20220114/prorub-1767818177.html
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крещенские купания, улан-удэ, пермь, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, россия, религиозные праздники
00:01 18.01.2022
 

В России начинаются крещенские купания

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДевушка окунается в купель во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке
Девушка окунается в купель во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В России наступает Навечерие Богоявления – Крещенский Сочельник, в этот день по традиции начинаются купания в иордани - освященной проруби.
Купания на Крещение - один из самых популярных у россиян религиозных обрядов. Ежегодно в них участвуют более 2,1 миллиона человек. В прошлом году прошли с ограничениями из-за коронавируса, а где-то - в например, в Иркутской и Калининградской областях они не проводились.
В этом году купаний не будет в Улан-Удэ и Ханты-Мансийске, в Томской области, на Камчатке и в республике Тыва. Второй год закрыты иордани в Перми и Оренбурге. Также их не стали оборудовать в Красноярске и Сочи. А в Братской и Калининградской епархиях Русской православной церкви (РПЦ) заблаговременно предупредили верующих, что купаний не будет.
В ряде регионов – в Ленинградской и Тульской областях, Забайкальском крае, республике Татарстан – отменять традиционный обряд не будут. Аналогично поступили в крупных городах: Москве, Новосибирске, Тюмени, Ростове.
Освящение иордани в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 12:27Религия
Священник пояснил, в каком случае нет смысла купаться в проруби на Крещение
В то же время, требования соблюдать соцдистанцию никуда не делись. У купелей будут дежурить спасатели, медики и полиция. В МЧС ожидают, что в купаниях поучаствуют более 1,3 миллиона россиян.
В РПЦ призвали с осторожностью относиться к массовым купаниям. "Когда меня спрашивают сейчас, надо ли, стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. Потому что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать. Вирус никуда от нас не ушел", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Сочельник

Крещенский Сочельник — это приготовление к одному из величайших православных праздников: в день Богоявления (Крещения Господня) православная церковь вспоминает крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.
Слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества, а второе название, сочельник, связано с традицией варить в этот день пшеничный взвар с медом и изюмом — сочиво: в Крещенский Сочельник в знак особого почитания богоявленской воды как великой святыни установлен строгий пост — до совершения чина великого освящения воды есть вообще не полагается, а после, выпив крещенской воды, благочестивые верующие едят сочиво (или кутью).
Великое освящение воды в навечерие и в сам праздник Крещения православная церковь совершает издревле, причем духовенство всегда разъясняет: благодать освящения воды в оба эти дня подается одна и та же, просто в навечерие она освящается в честь того, что Крещение Господне "освятило естество водное", а также в память крещения oглашенных (в древней христианской церкви людей, которые, готовясь принять крещения, постигали основы веры, но еще не являлись членами церкви и не имели права участвовать в ее таинствах, включая евхаристию), которое в древности совершалось именно в канун Богоявления (Пост. Апост., кн. 5, гл. 13); а в сам праздник вода освящается в воспоминание самого события Крещения Спасителя.
Водоосвящение в праздник Богоявления начали совершать в Иерусалимской церкви, и в IV-V веках соверши только в ней, поскольку там был обычай выходить для водосвятия на реку Иордан в память Крещения Спасителя. В Русской церкви водоосвящение в навечерие совершается в храмах, а в сам праздник – еще и на реках, водоемах и в колодцах (так называемое "хождение на Иордань"), ибо Христос крестился вне храма.
Верующие купаются в реке Иордан - РИА Новости, 1920, 08.08.2018
8 августа 2018, 08:00Религия
"Иордана тут нет". Где на самом деле крестили Иисуса Христа
 
РелигияКрещенские купанияУлан-УдэПермьРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатРоссияРелигиозные праздники
 
 
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