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Минэкономразвития оценило итоги реализации ФЦП в Крыму и Севастополе
Минэкономразвития оценило итоги реализации ФЦП в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 18.01.2022
Минэкономразвития оценило итоги реализации ФЦП в Крыму и Севастополе
Минэкономразвития РФ подвело итоги реализации федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя в 2021 году, уровень исполнения превысил 96% и 90%... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:37
2022-01-18T08:37
экономика
севастополь
республика крым
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Минэкономразвития РФ подвело итоги реализации федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя в 2021 году, уровень исполнения превысил 96% и 90% соответственно, сообщила пресс-служба ведомства."Фактическое исполнение федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года" в 2021 году составило 96,4% у Республики Крым и 90% – у Севастополя", - говорится в сообщении.Общий объем финансирования программы в обоих регионах в 2021 году составил 59,6 миллиарда рублей. В течение 2021 года были созданы и введены в эксплуатацию 88 объектов – 69 в Крыму и 19 – в Севастополе.Среди них: седьмой (севастопольский) этап трассы "Таврида", Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы (для подачи воды на восток Крыма), детский сад в поселке Советском, два детских сада и подстанция скорой медицинской помощи в Севастополе, реконструировано футбольное поле в Инкермане. Были построены котельные и канализационные сооружения в Алуште, Евпатории, Гурзуфе, Форосе, Симеизе и поселке Отрадном под Ялтой, водовод в селе Жаворонки - насосная станция "Веселое", газификация сел Байдарской долины.По итогам реализации ФЦП в 2021 году субъекты не использовали 3,1 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда рублей останется в регионах для завершения строительства и ввода объектов, сообщили в Минэкономразвития РФ.В 2022 году федеральная целевая программа по Крыму и Севастополю была преобразована в государственную программу. Все предусмотренные для развития региона мероприятия и финансирование сохраняются и будут реализованы в рамках госпрограммы, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20211228/krym-1765773794.html
https://ria.ru/20220117/krym-1768222316.html
севастополь
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экономика, севастополь, республика крым, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
08:37 18.01.2022
 
Минэкономразвития оценило итоги реализации ФЦП в Крыму и Севастополе

Минэкономразвития: реализация ФЦП в Крыму и Севастополе в 2021 году превысила 90%

© РИА Новости / Максим ГрозновТрасса "Таврида" в Крыму
Трасса Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Максим Грознов
Трасса "Таврида" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Минэкономразвития РФ подвело итоги реализации федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя в 2021 году, уровень исполнения превысил 96% и 90% соответственно, сообщила пресс-служба ведомства.
"Фактическое исполнение федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года" в 2021 году составило 96,4% у Республики Крым и 90% – у Севастополя", - говорится в сообщении.
Общий объем финансирования программы в обоих регионах в 2021 году составил 59,6 миллиарда рублей. В течение 2021 года были созданы и введены в эксплуатацию 88 объектов – 69 в Крыму и 19 – в Севастополе.
Среди них: седьмой (севастопольский) этап трассы "Таврида", Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы (для подачи воды на восток Крыма), детский сад в поселке Советском, два детских сада и подстанция скорой медицинской помощи в Севастополе, реконструировано футбольное поле в Инкермане. Были построены котельные и канализационные сооружения в Алуште, Евпатории, Гурзуфе, Форосе, Симеизе и поселке Отрадном под Ялтой, водовод в селе Жаворонки - насосная станция "Веселое", газификация сел Байдарской долины.
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По итогам реализации ФЦП в 2021 году субъекты не использовали 3,1 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда рублей останется в регионах для завершения строительства и ввода объектов, сообщили в Минэкономразвития РФ.
В 2022 году федеральная целевая программа по Крыму и Севастополю была преобразована в государственную программу. Все предусмотренные для развития региона мероприятия и финансирование сохраняются и будут реализованы в рамках госпрограммы, отметили в ведомстве.
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ЭкономикаСевастопольРеспублика КрымМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Россия
 
 
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