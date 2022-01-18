https://ria.ru/20220118/krym-1768303633.html

Минэкономразвития оценило итоги реализации ФЦП в Крыму и Севастополе

Минэкономразвития оценило итоги реализации ФЦП в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 18.01.2022

Минэкономразвития оценило итоги реализации ФЦП в Крыму и Севастополе

Минэкономразвития РФ подвело итоги реализации федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя в 2021 году, уровень исполнения превысил 96% и 90%... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T08:37

2022-01-18T08:37

2022-01-18T08:37

экономика

севастополь

республика крым

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Минэкономразвития РФ подвело итоги реализации федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя в 2021 году, уровень исполнения превысил 96% и 90% соответственно, сообщила пресс-служба ведомства."Фактическое исполнение федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года" в 2021 году составило 96,4% у Республики Крым и 90% – у Севастополя", - говорится в сообщении.Общий объем финансирования программы в обоих регионах в 2021 году составил 59,6 миллиарда рублей. В течение 2021 года были созданы и введены в эксплуатацию 88 объектов – 69 в Крыму и 19 – в Севастополе.Среди них: седьмой (севастопольский) этап трассы "Таврида", Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы (для подачи воды на восток Крыма), детский сад в поселке Советском, два детских сада и подстанция скорой медицинской помощи в Севастополе, реконструировано футбольное поле в Инкермане. Были построены котельные и канализационные сооружения в Алуште, Евпатории, Гурзуфе, Форосе, Симеизе и поселке Отрадном под Ялтой, водовод в селе Жаворонки - насосная станция "Веселое", газификация сел Байдарской долины.По итогам реализации ФЦП в 2021 году субъекты не использовали 3,1 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда рублей останется в регионах для завершения строительства и ввода объектов, сообщили в Минэкономразвития РФ.В 2022 году федеральная целевая программа по Крыму и Севастополю была преобразована в государственную программу. Все предусмотренные для развития региона мероприятия и финансирование сохраняются и будут реализованы в рамках госпрограммы, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211228/krym-1765773794.html

https://ria.ru/20220117/krym-1768222316.html

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экономика, севастополь, республика крым, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия