https://ria.ru/20220118/krym-1768302015.html

В Крыму предложили Сирии свои порты для торговли с Россией

В Крыму предложили Сирии свои порты для торговли с Россией - РИА Новости, 18.01.2022

В Крыму предложили Сирии свои порты для торговли с Россией

Крымские порты могут стать главными южными морскими воротами России в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией, заявил постпред Крыма при... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T08:20

2022-01-18T08:20

2022-01-18T08:20

экономика

сирия

георгий мурадов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Крымские порты могут стать главными южными морскими воротами России в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Правительственная делегация из Сирии находится с двухдневным визитом в Крыму. Во вторник запланировано заседание совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству."Порты Крыма готовы стать главными южными морскими ворота России в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией. Крым открыт для поставки товарной продукции в Сирию, не опасаясь никаких санкций", - сказал РИА Новости Мурадов.По его словам, представители других российских регионов могут торговать с Сирией через Крым без санкционных рисков.Постпред подчеркнул, что уже создан совместный крымско-сирийский торговый дом, один филиал которого находится в России, другой – Сирии."Сейчас мы работой над тем, чтобы нарастить товарооборот с Сирией", - подчеркнул Мурадов.

https://ria.ru/20220110/krym-1767088678.html

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экономика, сирия, георгий мурадов, россия