https://ria.ru/20220118/krym-1768302015.html
В Крыму предложили Сирии свои порты для торговли с Россией
В Крыму предложили Сирии свои порты для торговли с Россией - РИА Новости, 18.01.2022
В Крыму предложили Сирии свои порты для торговли с Россией
Крымские порты могут стать главными южными морскими воротами России в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией, заявил постпред Крыма при... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:20
2022-01-18T08:20
2022-01-18T08:20
экономика
сирия
георгий мурадов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Крымские порты могут стать главными южными морскими воротами России в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Правительственная делегация из Сирии находится с двухдневным визитом в Крыму. Во вторник запланировано заседание совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству."Порты Крыма готовы стать главными южными морскими ворота России в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией. Крым открыт для поставки товарной продукции в Сирию, не опасаясь никаких санкций", - сказал РИА Новости Мурадов.По его словам, представители других российских регионов могут торговать с Сирией через Крым без санкционных рисков.Постпред подчеркнул, что уже создан совместный крымско-сирийский торговый дом, один филиал которого находится в России, другой – Сирии."Сейчас мы работой над тем, чтобы нарастить товарооборот с Сирией", - подчеркнул Мурадов.
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экономика, сирия, георгий мурадов, россия
В Крыму предложили Сирии свои порты для торговли с Россией
Постпред Крыма Мурадов: крымские порты открыты для поставки товаров в Сирию
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости.
Крымские порты могут стать главными южными морскими воротами России
в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией
, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов
.
Правительственная делегация из Сирии находится с двухдневным визитом в Крыму. Во вторник запланировано заседание совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Порты Крыма готовы стать главными южными морскими ворота России в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией. Крым открыт для поставки товарной продукции в Сирию, не опасаясь никаких санкций", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, представители других российских регионов могут торговать с Сирией через Крым без санкционных рисков.
Постпред подчеркнул, что уже создан совместный крымско-сирийский торговый дом, один филиал которого находится в России, другой – Сирии.
"Сейчас мы работой над тем, чтобы нарастить товарооборот с Сирией", - подчеркнул Мурадов.