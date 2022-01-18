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Религия
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В Киеве крест с одного из куполов Софийского собора сдуло ветром
В Киеве крест с одного из куполов Софийского собора сдуло ветром - РИА Новости, 18.01.2022
В Киеве крест с одного из куполов Софийского собора сдуло ветром
Трехметровый крест с одного из куполов Софийского собора в Киеве сдуло ветром, сейчас эксперты осматривают остальные кресты, чтобы исключить их опасность для... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:23
2022-01-18T17:23
религия
украина
киев
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КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Трехметровый крест с одного из куполов Софийского собора в Киеве сдуло ветром, сейчас эксперты осматривают остальные кресты, чтобы исключить их опасность для людей, сообщила во вторник "Телевизионная служба новостей".Как сообщается в сюжете, металлическая конструкция упала ночью и никто не пострадал.Отмечается, что последний раз кресты куполов Софийского собора менялись 40 лет назад перед Олимпиадой-80.Заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко заявил, что, если делать все по технологии, то такая конструкция может стоять вечно. Однако, по его словам, реставраторы либо сильно спешили, либо совершили ошибку - основу крестов, состоящую из черного металла, обернули медью. Он отметил, что такое делать нельзя."Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы... Эти металлы между собой сработали и друг друга съели", – сказал Кириленко.По данным ТСН, сейчас эксперты производят внеплановый осмотр куполов и крестов, и если обнаружатся кресты, которые могут представлять опасность для людей, то их снимут, а установят уже летом, когда можно будет делать реставрацию.Журналисты напомнили, что это не первый случай - в 1943 году из купола Софийского собора тоже падал крест после того, как в него попала молния. А в начале XIX века из Андреевской церкви в центре Киева ветром сдуло купола, при этом самый большой купол тогда нашли на Подоле.
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украина, киев
17:23 18.01.2022
 
В Киеве крест с одного из куполов Софийского собора сдуло ветром

ТСН: крест с одного из куполов Софийского собора в Киеве сдуло ветром

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКупола Софийского собора в Киеве
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Купола Софийского собора в Киеве. Архивное фото
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КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Трехметровый крест с одного из куполов Софийского собора в Киеве сдуло ветром, сейчас эксперты осматривают остальные кресты, чтобы исключить их опасность для людей, сообщила во вторник "Телевизионная служба новостей".
Как сообщается в сюжете, металлическая конструкция упала ночью и никто не пострадал.
Отмечается, что последний раз кресты куполов Софийского собора менялись 40 лет назад перед Олимпиадой-80.
Заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко заявил, что, если делать все по технологии, то такая конструкция может стоять вечно. Однако, по его словам, реставраторы либо сильно спешили, либо совершили ошибку - основу крестов, состоящую из черного металла, обернули медью. Он отметил, что такое делать нельзя.
"Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы... Эти металлы между собой сработали и друг друга съели", – сказал Кириленко.
По данным ТСН, сейчас эксперты производят внеплановый осмотр куполов и крестов, и если обнаружатся кресты, которые могут представлять опасность для людей, то их снимут, а установят уже летом, когда можно будет делать реставрацию.
Журналисты напомнили, что это не первый случай - в 1943 году из купола Софийского собора тоже падал крест после того, как в него попала молния. А в начале XIX века из Андреевской церкви в центре Киева ветром сдуло купола, при этом самый большой купол тогда нашли на Подоле.
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