https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768448720.html
Крещенские купания в Москве. Прямая трансляция
Крещенские купания в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.01.2022
Крещенские купания в Москве. Прямая трансляция
Традиционные крещенские купания в специальных освященных прорубях проходят в Москве в ночь с 18 на 19 января. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-18T23:45
2022-01-18T23:45
2022-01-19T00:00
религия
москва
крещение господне
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Традиционные крещенские купания в специальных освященных прорубях проходят в Москве в ночь с 18 на 19 января.Сегодня православные христиане встречают Крещенский сочельник. Сам праздник Богоявления — Крещения Господня приходится на 19 января, но посвященные ему богослужения начинаются накануне вечером.Купания проводятся с максимальным соблюдением требований Роспотребнадзора.
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LIVE: Крещенские купания в Москве
LIVE: Крещенские купания в Москве
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, крещение господне, видео
Крещенские купания в Москве. Прямая трансляция
Традиционные крещенские купания в специальных освященных прорубях проходят в Москве в ночь с 18 на 19 января.
2022-01-18T23:45
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