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Крещенские купания в Москве. Прямая трансляция

Крещенские купания в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.01.2022

Крещенские купания в Москве. Прямая трансляция

Традиционные крещенские купания в специальных освященных прорубях проходят в Москве в ночь с 18 на 19 января. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-18T23:45

2022-01-18T23:45

2022-01-19T00:00

религия

москва

крещение господне

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Традиционные крещенские купания в специальных освященных прорубях проходят в Москве в ночь с 18 на 19 января.Сегодня православные христиане встречают Крещенский сочельник. Сам праздник Богоявления — Крещения Господня приходится на 19 января, но посвященные ему богослужения начинаются накануне вечером.Купания проводятся с максимальным соблюдением требований Роспотребнадзора.

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LIVE: Крещенские купания в Москве LIVE: Крещенские купания в Москве 2022-01-18T23:45 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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