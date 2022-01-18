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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768324281.html
Священник рассказал, чего нельзя делать на Крещение
Священник рассказал, чего нельзя делать на Крещение - РИА Новости, 18.01.2022
Священник рассказал, чего нельзя делать на Крещение
Верующим не стоит опасаться за качество воды в храмах – там выбирают лучшую доступную воду для освящения, при этом не стоит пить воду из освященных водоемов или РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:09
2022-01-18T14:09
религия
русская православная церковь
иордан
крещение господне
иисус христос
максим первозванский
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Верующим не стоит опасаться за качество воды в храмах – там выбирают лучшую доступную воду для освящения, при этом не стоит пить воду из освященных водоемов или крана, если она грязная, рассказал РИА Новости известный церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела."В храмах освящают питьевую воду, в московских храмах это вода из крана. Знаю подмосковные храмы, которые набирают ее в родниках. В Церкви стараются брать лучшую доступную воду, иначе давно бы уже соответствующие ведомства обратили бы на это внимание. Опасаться, что в храмах будет некачественная крещенская вода, не стоит", - сказал Первозванский.Он обратил внимание на слухи, что крещенская вода не портится из-за особых материалов емкостей или крестов."Есть много спекуляций, что, например, серебряный крест погружают, поэтому вода не портится. Это чепуха, нет ничего такого: обычные баки из нержавейки, обычные медные, иногда позолоченные кресты. Господь освящает воду, вода освящается молитвой. И крещенская вода действительно не портится. У меня уже лет 20 стоит канистра, я немного беру и потом подливаю новую крещенскую воду, но она не портится, даже не зацвела", - сказал священник.Он напомнил, что в песнопениях на Крещение Господне есть слова "Днесь вод освящается естество", "то есть сегодня освящается все естество". "Если даже в каком-то водоеме вода не освящалась, есть представление, что в день Крещения вся вода становится святой, даже из крана. Но не стоит пить воду из водоема, даже если она освящена, и из крана, если она грязная. Из лужи вода тоже будет святой, но она не становится другой с точки зрения биологии. В царские времена во время эпидемии был эпизод, когда санитарные власти постановили кипятить крещенскую воду, и люди это делали", - сказал Первозванский.Священник призвал не искушать Бога и напомнил, что когда Иисус Христос был в пустыне, дьявол его искушал, предлагая доказать, что он Сын божий, а для этого, в частности, сброситься с высоты, ведь Бог бы его спас. "Если ты знаешь об опасности и не принимаешь все меры, это неправильно. Если же других вариантов нет - мы знаем, как люди с молитвой выживали в чумном бараке и на войне. Но мы не должны искушать, вынуждать Господа творить чудеса, если есть возможность этого не просить. Человек делает то, что зависит от него, а Господь восполняет недостаток", - пояснил священник.Так, например, если чистой воды нет, в Церкви разрешается крестить и грязной, если же вообще нет воды, то песком, добавляет Первозванский. "Но если есть чистая вода, а вы крестите водой из лужи – это неблагоговейное отношение к празднику. То же с крещенской водой. Мы берем лучшее для посвящения Богу, лучший хлеб для литургии, лучшую воду, для облачения священников – лучшие ткани. И крещенскую воду лучше набрать в храме. Ее раздают не только в день праздника, но еще, наверное, в течение недели после него. Опасаться, что в храмах будет некачественная святая вода, не стоит", - заключил собеседник агентства.Согласно Евангелию, Иоанн призывал людей к покаянию, а после исповедования грехов троекратно погружал в воду. Это крещение еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея).Иоанн Креститель, согласно Евангелию, также проповедовал о грядущем появлении Спасителя. Когда тридцатилетний Иисус Христос, который, согласно вероучению, безгрешен, пришел креститься на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду". "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!" - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление (православные христиане верят, что Бог существует в трех ипостасях: отец, сын, святой дух).
https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768265377.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220118/kreschenie-1768301358.html
https://ria.ru/20180808/1526121128.html
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РИА Новости
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4.7
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русская православная церковь, иордан, крещение господне, иисус христос, максим первозванский
14:09 18.01.2022
 

Священник рассказал, чего нельзя делать на Крещение

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСвященнослужитель во время освящения иордани у Храма Иоанна Предтечи в мужском монастыре "Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь" в Карелии
Священнослужитель во время освящения иордани у Храма Иоанна Предтечи в мужском монастыре Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь в Карелии - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Верующим не стоит опасаться за качество воды в храмах – там выбирают лучшую доступную воду для освящения, при этом не стоит пить воду из освященных водоемов или крана, если она грязная, рассказал РИА Новости известный церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.
Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.
"В храмах освящают питьевую воду, в московских храмах это вода из крана. Знаю подмосковные храмы, которые набирают ее в родниках. В Церкви стараются брать лучшую доступную воду, иначе давно бы уже соответствующие ведомства обратили бы на это внимание. Опасаться, что в храмах будет некачественная крещенская вода, не стоит", - сказал Первозванский.
Верующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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Он обратил внимание на слухи, что крещенская вода не портится из-за особых материалов емкостей или крестов.
"Есть много спекуляций, что, например, серебряный крест погружают, поэтому вода не портится. Это чепуха, нет ничего такого: обычные баки из нержавейки, обычные медные, иногда позолоченные кресты. Господь освящает воду, вода освящается молитвой. И крещенская вода действительно не портится. У меня уже лет 20 стоит канистра, я немного беру и потом подливаю новую крещенскую воду, но она не портится, даже не зацвела", - сказал священник.
Он напомнил, что в песнопениях на Крещение Господне есть слова "Днесь вод освящается естество", "то есть сегодня освящается все естество". "Если даже в каком-то водоеме вода не освящалась, есть представление, что в день Крещения вся вода становится святой, даже из крана. Но не стоит пить воду из водоема, даже если она освящена, и из крана, если она грязная. Из лужи вода тоже будет святой, но она не становится другой с точки зрения биологии. В царские времена во время эпидемии был эпизод, когда санитарные власти постановили кипятить крещенскую воду, и люди это делали", - сказал Первозванский.
Священник призвал не искушать Бога и напомнил, что когда Иисус Христос был в пустыне, дьявол его искушал, предлагая доказать, что он Сын божий, а для этого, в частности, сброситься с высоты, ведь Бог бы его спас. "Если ты знаешь об опасности и не принимаешь все меры, это неправильно. Если же других вариантов нет - мы знаем, как люди с молитвой выживали в чумном бараке и на войне. Но мы не должны искушать, вынуждать Господа творить чудеса, если есть возможность этого не просить. Человек делает то, что зависит от него, а Господь восполняет недостаток", - пояснил священник.
Священнослужители проводят молебен и освящение воды в источнике с целебной минеральной водой на территории Ачаирского женского монастыря Честного Креста Господня в Омской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
08:12Сказано в эфире
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Так, например, если чистой воды нет, в Церкви разрешается крестить и грязной, если же вообще нет воды, то песком, добавляет Первозванский. "Но если есть чистая вода, а вы крестите водой из лужи – это неблагоговейное отношение к празднику. То же с крещенской водой. Мы берем лучшее для посвящения Богу, лучший хлеб для литургии, лучшую воду, для облачения священников – лучшие ткани. И крещенскую воду лучше набрать в храме. Ее раздают не только в день праздника, но еще, наверное, в течение недели после него. Опасаться, что в храмах будет некачественная святая вода, не стоит", - заключил собеседник агентства.
Согласно Евангелию, Иоанн призывал людей к покаянию, а после исповедования грехов троекратно погружал в воду. Это крещение еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея).
Иоанн Креститель, согласно Евангелию, также проповедовал о грядущем появлении Спасителя. Когда тридцатилетний Иисус Христос, который, согласно вероучению, безгрешен, пришел креститься на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду". "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!" - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление (православные христиане верят, что Бог существует в трех ипостасях: отец, сын, святой дух).
Верующие купаются в реке Иордан - РИА Новости, 1920, 08.08.2018
8 августа 2018, 08:00Религия
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РелигияРусская православная церковьИорданКрещение ГосподнеИисус ХристосМаксим Первозванский
 
 
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