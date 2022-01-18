08:00 18.01.2022 (обновлено: 08:11 18.01.2022)
"Ошибочное мнение". Почему Церковь не велит купаться на Крещение
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВерующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Никита Бизин. У православных — Крещенский сочельник. Многие считают, что в этот день непременно нужно окунуться в прорубь с освященной водой. Обряд популярен даже у тех, кто далек от религии. Однако Церковь относится к нему иначе. О главном заблуждении верующих — в материале РИА Новости.
Сложная ситуация
Крещение Господне входит в число двунадесятых праздников — двенадцати важнейших. Что интересно, отмечают его даже невоцерковленные.
С торжеством связан популярный у россиян обряд: вечером 18 января многие троекратно окунаются в иордань (прорубь, освященную в память о реке Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа).
Но в этом году пандемия внесла коррективы. Ограничения строже, чем в 2021-м. Например, жители Магнитогорска (Челябинская область) смогут искупаться, лишь предъявив QR-код. А в некоторых регионах обряд и вовсе отменили. Так, крещенских купелей не будет в Красноярске, где ежедневно фиксируют сотни случаев заражения COVID-19.
По той же причине не состоятся купания в Улан-Удэ и Ханты-Мансийске, в Томской области, на Камчатке и в Тыве. Второй год подряд закрыты иордани в Перми и Оренбурге. Региональные и городские власти призывают духовенство соблюдать правила безопасности.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы и местные жители делают прорубь для крещенской купели на реке Оби в Новосибирске
Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы и местные жители делают прорубь для крещенской купели на реке Оби в Новосибирске
Дабы избежать толп у прорубей, от обряда отказались в Калининградской и Братской епархиях.
А в Ленинградской и Тульской областях, Забайкальском крае, Татарстане требовать QR-коды и отменять традицию, наоборот, не будут. Так же поступили в крупных городах: Москве, Новосибирске, Тюмени, Ростове-на-Дону.
В то же время дистанцию соблюдать необходимо. Около купелей будут дежурить полицейские, спасатели и медики.
Идейное наполнение
В прошлом году, несмотря на строгие ограничения, на Крещение искупались более двух миллионов человек. Столь массовым, по мнению духовенства, обряд стал в постсоветское время. Во многом это связано с незнанием церковных правил. А они довольно суровые.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОсвящение крещенской купели в бухте Новик острова Русский во Владивостоке
Освящение крещенской купели в бухте Новик острова Русский во Владивостоке
Так, Русская церковь на Стоглавом соборе 1551-го запретила купания, ведь смерть в проруби приравнивалась к самоубийству.
"Обряд распространился в синодальную эпоху. Правда, тогда люди были все-таки более воцерковленными. А потому совершали ритуал держа в голове смысл праздника Крещения Господня", — говорит председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Сейчас, по его словам, другая тенденция: многие даже не задумываются, по случаю чего и зачем ныряют в прорубь. Таким образом, указывает протоиерей, купания "отделились" от церковной жизни.
"Немало людей, — продолжает священник, — совершают обряд не из благочестивых побуждений. Лезут в ледяную воду, желая показать себя перед противоположным полом. А некоторые еще и в состоянии алкогольного опьянения".
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДевушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите
Девушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите
Более того, как отмечает духовенство, в последние годы родилось "опасное заблуждение": купание в иордани якобы смывает все грехи.
"Есть и те, кто считает, что, искупавшись раз в год, можно дальше жить как обычно <…> Это очень печально. Если уж погружаться в крещенскую воду, то надо и в храм приходить. Иначе это скорее "моржевание", никакого отношения к традициям православия и к духовной жизни не имеющее", — объясняет председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.
Популярная традиция, подчеркивает он, не заменяет богослужения и таинства. Да и альтернативой исповеди и покаянию ее назвать нельзя.
Есть вещи поважнее
Поэтому крещенские купания, вопреки общепринятому мнению, вовсе не обязательный ритуал. Его даже нет в церковном уставе.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкНастоятель храма иерей Константин Кукушкин совершает чин освящения воды во время крещенской службы в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Пряжа
Настоятель храма иерей Константин Кукушкин совершает чин освящения воды во время крещенской службы в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Пряжа
"Желательно прийти в храм на богослужение и помолиться. Верующему важно понять, что, собственно, Церковь празднует в этот день. Перед этим можно открыть Евангелие, прочитать о событиях священной истории и узнать о содержании праздника", — советует протоиерей Максим Козлов.
А вот другая традиция уж точно церковная: забирать на Крещение домой освященную воду. Ее бесплатно раздают практически во всех храмах.
"Совершенно не обязательно уносить литрами, — говорит богослов. — Можно взять немного, а потом в течение года разбавлять. Благодать от концентрации не слабеет".
Главное, по словам священников, относиться к крещенским обрядам, как к напоминанию о земной жизни Иисуса Христа. В остальных случаях в прорубь лучше не окунаться.
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