https://ria.ru/20220118/krasnodar-1768374183.html

Аэропорт Краснодара будет закрыт до вечера из-за снега

Аэропорт Краснодара будет закрыт до вечера из-за снега - РИА Новости, 18.01.2022

Аэропорт Краснодара будет закрыт до вечера из-за снега

Аэропорт Краснодара останется закрытым до 18.00 в связи с расчисткой от снега взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:20

2022-01-18T15:20

2022-01-18T15:20

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КРАСНОДАР, 18 янв – РИА Новости. Аэропорт Краснодара останется закрытым до 18.00 в связи с расчисткой от снега взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Ранее аэровокзал Краснодара объявил о закрытии до 14.00 мск из-за снегопада и ухудшения видимости. Были задержаны два рейса на вылет и два на прилет, три лайнера ушли на запасные аэродромы."Аэропорт Краснодара продолжает оставаться в эпицентре циклона. Из-за ливневого снегопада, необходимости постоянной расчистки взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона аэропорт закрыт до 18:00", – говорится в сообщении.Пассажиры рейсов Краснодар – Санкт-Петербург (авиакомпания Smartavia) и Краснодар - Москва Домодедово (S7) будут отправлены в города назначения через Анапу. Сейчас их перевозят из Краснодара в Анапу автобусами, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20220118/aeroporty-1768308842.html

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