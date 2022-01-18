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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220118/krasnodar-1768374183.html
Аэропорт Краснодара будет закрыт до вечера из-за снега
Аэропорт Краснодара будет закрыт до вечера из-за снега - РИА Новости, 18.01.2022
Аэропорт Краснодара будет закрыт до вечера из-за снега
Аэропорт Краснодара останется закрытым до 18.00 в связи с расчисткой от снега взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:20
2022-01-18T15:20
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КРАСНОДАР, 18 янв – РИА Новости. Аэропорт Краснодара останется закрытым до 18.00 в связи с расчисткой от снега взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Ранее аэровокзал Краснодара объявил о закрытии до 14.00 мск из-за снегопада и ухудшения видимости. Были задержаны два рейса на вылет и два на прилет, три лайнера ушли на запасные аэродромы."Аэропорт Краснодара продолжает оставаться в эпицентре циклона. Из-за ливневого снегопада, необходимости постоянной расчистки взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона аэропорт закрыт до 18:00", – говорится в сообщении.Пассажиры рейсов Краснодар – Санкт-Петербург (авиакомпания Smartavia) и Краснодар - Москва Домодедово (S7) будут отправлены в города назначения через Анапу. Сейчас их перевозят из Краснодара в Анапу автобусами, добавляется в релизе.
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анапа, краснодар, москва, новости - туризм, самолеты, туристы, туризм, аэропорты
15:20 18.01.2022
 
Аэропорт Краснодара будет закрыт до вечера из-за снега

Аэропорт Краснодара из-за снега останется закрытым до 18.00 по московскому времени

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка снега в аэропорту Краснодара
Уборка снега в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 янв – РИА Новости. Аэропорт Краснодара останется закрытым до 18.00 в связи с расчисткой от снега взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Ранее аэровокзал Краснодара объявил о закрытии до 14.00 мск из-за снегопада и ухудшения видимости. Были задержаны два рейса на вылет и два на прилет, три лайнера ушли на запасные аэродромы.
"Аэропорт Краснодара продолжает оставаться в эпицентре циклона. Из-за ливневого снегопада, необходимости постоянной расчистки взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона аэропорт закрыт до 18:00", – говорится в сообщении.
Пассажиры рейсов Краснодар – Санкт-Петербург (авиакомпания Smartavia) и Краснодар - Москва Домодедово (S7) будут отправлены в города назначения через Анапу. Сейчас их перевозят из Краснодара в Анапу автобусами, добавляется в релизе.
Информационное табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
09:43Туризм
В московских аэропортах из-за метели задержали или отменили более 40 рейсов
 
ТуризмАнапаКраснодарМоскваНовости - ТуризмсамолетытуристыТуризмАэропорты
 
 
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