https://ria.ru/20220118/koyki-1768381744.html

Собянин заявил о "горячем резерве" коек для больных COVID-19

Собянин заявил о "горячем резерве" коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

Собянин заявил о "горячем резерве" коек для больных COVID-19

Если ситуация с коронавирусом изменится к худшему, в Москве сохраняют "горячий резерв" свободных коронавирусных коек, заявил во вторник мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:51

2022-01-18T14:51

2022-01-18T14:59

распространение коронавируса

общество

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сергей собянин

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Если ситуация с коронавирусом изменится к худшему, в Москве сохраняют "горячий резерв" свободных коронавирусных коек, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр отметил, что Москва по опыту других стран знает, что "омикрон" намного заразнее "дельты". Но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме. Первые данные о распространении "омикрона" в Москве подтверждают эти факты."С большой осторожностью можно надеяться, что эта тенденция сохранится. На случай, если ситуация изменится к худшему, мы сохраняем "горячий резерв" свободных коронавирусных коек", - написал Собянин.

https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html

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