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Собянин заявил о "горячем резерве" коек для больных COVID-19
Собянин заявил о "горячем резерве" коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Собянин заявил о "горячем резерве" коек для больных COVID-19
Если ситуация с коронавирусом изменится к худшему, в Москве сохраняют "горячий резерв" свободных коронавирусных коек, заявил во вторник мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:51
2022-01-18T14:51
2022-01-18T14:59
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Если ситуация с коронавирусом изменится к худшему, в Москве сохраняют "горячий резерв" свободных коронавирусных коек, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр отметил, что Москва по опыту других стран знает, что "омикрон" намного заразнее "дельты". Но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме. Первые данные о распространении "омикрона" в Москве подтверждают эти факты."С большой осторожностью можно надеяться, что эта тенденция сохранится. На случай, если ситуация изменится к худшему, мы сохраняем "горячий резерв" свободных коронавирусных коек", - написал Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:51 18.01.2022 (обновлено: 14:59 18.01.2022)
Собянин заявил о "горячем резерве" коек для больных COVID-19
Мэр Собянин: если ситуация с COVID-19 ухудшится, в Москве есть горячий резерв коек