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Собянин призвал перевести на удаленку максимальное число москвичей
Собянин призвал перевести на удаленку максимальное число москвичей - РИА Новости, 18.01.2022
Собянин призвал перевести на удаленку максимальное число москвичей
Во вторник будут продлены ограничения по дистанционной работе 30% работников в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:57
2022-01-18T14:57
2022-01-18T15:31
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Во вторник будут продлены ограничения по дистанционной работе 30% работников в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин."По поводу ограничений, связанных с пандемией, мы продлим сегодня, я такой указ подписал, продлим ограничения, связанные с дистанционной работой - не менее 30% работников. Также рекомендуем тем работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на "дистанционку", максимально большое, для того, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакты", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Об этом же мэр Москвы написал в своем личном блоге, добавив, что требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы продлевается до 1 апреля 2022 года.
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14:57 18.01.2022 (обновлено: 15:31 18.01.2022)
Собянин призвал перевести на удаленку максимальное число москвичей
Мэр Собянин призвал перевести на удаленку из-за COVID-19 максимальное число москвичей