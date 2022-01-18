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Собянин призвал перевести на удаленку максимальное число москвичей

Собянин призвал перевести на удаленку максимальное число москвичей - РИА Новости, 18.01.2022

Собянин призвал перевести на удаленку максимальное число москвичей

Во вторник будут продлены ограничения по дистанционной работе 30% работников в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:57

2022-01-18T14:57

2022-01-18T15:31

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Во вторник будут продлены ограничения по дистанционной работе 30% работников в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин."По поводу ограничений, связанных с пандемией, мы продлим сегодня, я такой указ подписал, продлим ограничения, связанные с дистанционной работой - не менее 30% работников. Также рекомендуем тем работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на "дистанционку", максимально большое, для того, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакты", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Об этом же мэр Москвы написал в своем личном блоге, добавив, что требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы продлевается до 1 апреля 2022 года.

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