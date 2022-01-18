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Заболеваемость COVID-19 вырастет на неделе еще в два раза, заявил Собянин
Заболеваемость COVID-19 вырастет на неделе еще в два раза, заявил Собянин - РИА Новости, 18.01.2022
Заболеваемость COVID-19 вырастет на неделе еще в два раза, заявил Собянин
За последнюю неделю количество обращений по коронавирусу в поликлиники в Москве удвоилось, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:35
2022-01-18T14:35
2022-01-18T14:50
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За последнюю неделю количество обращений по коронавирусу в поликлиники в Москве удвоилось, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Колл-центр - это, собственно, распределительный узел, который распределяет граждан и информирует их, куда обращаться и как себя вести, но основной канал, куда перераспределяются звонящие на 122 - это поликлиники. И мы видим, что только за последнюю неделю количество обращений в поликлиники удвоилось", - сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."На этой неделе, я думаю, это удвоение еще раз удвоится. Как это будет в последующие недели, покажет практика. Но очевидно, что нагрузка на поликлиники будет просто колоссальная", - добавил он.
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14:35 18.01.2022 (обновлено: 14:50 18.01.2022)
Заболеваемость COVID-19 вырастет на неделе еще в два раза, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: заболеваемость COVID-19 вырастет на неделе еще в два раза