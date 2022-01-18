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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768376713.html
Заболеваемость COVID-19 вырастет на неделе еще в два раза, заявил Собянин
Заболеваемость COVID-19 вырастет на неделе еще в два раза, заявил Собянин - РИА Новости, 18.01.2022
Заболеваемость COVID-19 вырастет на неделе еще в два раза, заявил Собянин
За последнюю неделю количество обращений по коронавирусу в поликлиники в Москве удвоилось, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:35
2022-01-18T14:50
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За последнюю неделю количество обращений по коронавирусу в поликлиники в Москве удвоилось, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Колл-центр - это, собственно, распределительный узел, который распределяет граждан и информирует их, куда обращаться и как себя вести, но основной канал, куда перераспределяются звонящие на 122 - это поликлиники. И мы видим, что только за последнюю неделю количество обращений в поликлиники удвоилось", - сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."На этой неделе, я думаю, это удвоение еще раз удвоится. Как это будет в последующие недели, покажет практика. Но очевидно, что нагрузка на поликлиники будет просто колоссальная", - добавил он.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:35 18.01.2022 (обновлено: 14:50 18.01.2022)
 
Заболеваемость COVID-19 вырастет на неделе еще в два раза, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: заболеваемость COVID-19 вырастет на неделе еще в два раза

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За последнюю неделю количество обращений по коронавирусу в поликлиники в Москве удвоилось, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Колл-центр - это, собственно, распределительный узел, который распределяет граждан и информирует их, куда обращаться и как себя вести, но основной канал, куда перераспределяются звонящие на 122 - это поликлиники. И мы видим, что только за последнюю неделю количество обращений в поликлиники удвоилось", - сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"На этой неделе, я думаю, это удвоение еще раз удвоится. Как это будет в последующие недели, покажет практика. Но очевидно, что нагрузка на поликлиники будет просто колоссальная", - добавил он.
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