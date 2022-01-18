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Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах - РИА Новости, 18.01.2022

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах

Рост заболеваемости COVID отмечается в 67 регионах РФ, "омикрон" доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:20

2022-01-18T14:20

2022-01-18T14:35

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

общество

татьяна голикова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID отмечается в 67 регионах РФ, "омикрон" доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Доминирование "омикрона" сегодня фиксируется в столичных регионах, это в первую очередь Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Но рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

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