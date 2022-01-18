https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768372063.html
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах - РИА Новости, 18.01.2022
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах
Рост заболеваемости COVID отмечается в 67 регионах РФ, "омикрон" доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:20
2022-01-18T14:20
2022-01-18T14:35
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
общество
татьяна голикова
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762757253_362:0:2627:1274_1920x0_80_0_0_ae98e7b56e20828d2d8dfe5d1650b6e9.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID отмечается в 67 регионах РФ, "омикрон" доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Доминирование "омикрона" сегодня фиксируется в столичных регионах, это в первую очередь Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Но рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762757253_0:0:2698:2025_1920x0_80_0_0_b5e220629966aa40d09b5e8a997afc5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, общество, татьяна голикова, коронавирус в россии
14:20 18.01.2022 (обновлено: 14:35 18.01.2022)
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 67 регионах
Вице-премьер Голикова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 выявили в 67 регионах