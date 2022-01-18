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Мишустин призвал обратить внимание на раннее выявление COVID-19
Мишустин призвал обратить внимание на раннее выявление COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Мишустин призвал обратить внимание на раннее выявление COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы обратить внимание на раннее выявление заболевания коронавирусом: несоблюдение охвата тестирования может... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:17
2022-01-18T14:17
2022-01-18T14:26
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы обратить внимание на раннее выявление заболевания коронавирусом: несоблюдение охвата тестирования может повлечь искажение реальной ситуации, заявил он."Прошу обратить внимание на раннее выявление заболеваний и своевременное начало лечения. Однако не все регионы обеспечивают установленный график тестирования на новую коронавирусную инфекцию", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин отметил, что за прошедшую неделю таких субъектов 32, невыполнение норматива отмечается в Ставропольском крае, Республиках Хакасия, Тыва, Архангельской области и некоторых других."Прошу глав регионов обратить на это внимание и обеспечить требуемый охват тестирования. Несоблюдение этого условия может повлечь недовыявление больных и искажение реальной ситуации", - сказал премьер.
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РИА Новости
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, республика хакасия, архангельская область, россия
14:17 18.01.2022 (обновлено: 14:26 18.01.2022)
Мишустин призвал обратить внимание на раннее выявление COVID-19
Премьер Мишустин призвал регионы обратить внимание на раннее выявление COVID-19