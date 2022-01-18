https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768370517.html

Правительство выделит пять миллиардов рублей на лекарства от COVID-19

Правительство выделит пять миллиардов рублей на лекарства от COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

Правительство выделит пять миллиардов рублей на лекарства от COVID-19

Власти РФ дополнительно выделят 5 миллиардов рублей регионам на закупку лекарств от коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:16

2022-01-18T14:16

2022-01-18T14:39

распространение коронавируса

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россия

общество

михаил мишустин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти РФ дополнительно выделят 5 миллиардов рублей регионам на закупку лекарств от коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 миллиардов рублей на лекарства. Часть препаратов закупим централизованно, и направим на это ещё 15 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он попросил Минздрав и Минфин внести проекты распоряжений на предстоящее заседание правительства.Премьер также заявил о необходимости увеличить объемы тестирования на коронавирус и производство тест-систем."Важное значение по-прежнему имеет профилактика и диагностика ковида. Нужно увеличить объёмы тестирования. В условиях ухудшения ситуации необходимо нарастить производство тест-систем и исследования самого возбудителя, чтобы точно понять, с какими штаммами мы сталкиваемся чаще всего. А также – повысить поставки в регионы экспресс-тестов. Для этого выделим средства из резервного фонда на проведение секвенирования и обеспечение экспресс-тестами в первом полугодии текущего года", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

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