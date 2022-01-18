14:16 18.01.2022 (обновлено: 14:39 18.01.2022)
Правительство выделит пять миллиардов рублей на лекарства от COVID-19
Правительство выделит дополнительно пять миллиардов рублей на закупку лекарств от COVID-19
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке "Новосибирская аптечная сеть" на Красном проспекте в Новосибирске
Покупательница в аптеке "Новосибирская аптечная сеть" на Красном проспекте в Новосибирске
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти РФ дополнительно выделят 5 миллиардов рублей регионам на закупку лекарств от коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 миллиардов рублей на лекарства. Часть препаратов закупим централизованно, и направим на это ещё 15 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Он попросил Минздрав и Минфин внести проекты распоряжений на предстоящее заседание правительства.
Премьер также заявил о необходимости увеличить объемы тестирования на коронавирус и производство тест-систем.
"Важное значение по-прежнему имеет профилактика и диагностика ковида. Нужно увеличить объёмы тестирования. В условиях ухудшения ситуации необходимо нарастить производство тест-систем и исследования самого возбудителя, чтобы точно понять, с какими штаммами мы сталкиваемся чаще всего. А также – повысить поставки в регионы экспресс-тестов. Для этого выделим средства из резервного фонда на проведение секвенирования и обеспечение экспресс-тестами в первом полугодии текущего года", - сказал Мишустин.