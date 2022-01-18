https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768356804.html

Глава Pfizer высказался о ситуации с коронавирусом

Глава Pfizer высказался о ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 18.01.2022

Глава Pfizer высказался о ситуации с коронавирусом

Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла считает, что коронавирус COVID-19 не исчезнет в течение нескольких лет, однако имеющиеся у... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:27

2022-01-18T13:27

2022-01-18T13:27

распространение коронавируса

в мире

pfizer, inc.

коронавирус covid-19

альберт бурла

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РИМ, 18 янв – РИА Новости. Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла считает, что коронавирус COVID-19 не исчезнет в течение нескольких лет, однако имеющиеся у человечества средства вскоре позволят вернуться к прежней жизни."Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить. Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имел столько мутаций, что мы заново открыли греческий алфавит", - сказал он в интервью итальянской газете la Repubblica.Отвечая на вопрос, означает ли появление штамма "омикрон" конец пандемии, глава американской компании заявил, что "сказать этого не может никто"."Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной. Благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам (которые защищают от риска госпитализации и смерти даже от "омикрона") и первым лекарствам, которые можно принимать дома", - сказал Бурла.Говоря об этом, он отметил, что специализированный препарат "Паксловид" появится во французских аптеках в конце января.

https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

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в мире, pfizer, inc., коронавирус covid-19, альберт бурла