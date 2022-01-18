https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768339545.html
Подмосковные врачи спасли беременную со стопроцентным поражением легких
Подмосковные врачи спасли беременную со стопроцентным поражением легких - РИА Новости, 18.01.2022
Подмосковные врачи спасли беременную со стопроцентным поражением легких
В Московской области врачи спасли беременную женщину со 100% поражением лёгких и коронавирусом, говорится в сообщении минздрава Подмосковья. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:12
2022-01-18T12:12
2022-01-18T12:13
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Московской области врачи спасли беременную женщину со 100% поражением лёгких и коронавирусом, говорится в сообщении минздрава Подмосковья.По данным минздрава Подмосковья, беременную на 31-й неделе женщину госпитализировали в конце октября в Сергиево-Посадский родильный дом. У неё выявили двусторонюю пневмонию с поражением 60% лёгких. Из-за этого у плода возрастала нехватка кислорода - врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Тем не менее, состояние пациентки ухудшалось, увеличивалась дыхательная недостаточность, и её перевели в отделение реанимации."Сначала пациентка находилась на высокопоточной подаче кислорода, но этого было недостаточно, болезнь прогрессировала, потребовался перевод на ИВЛ. Мы диагностировали деструктивную пневмонию, в плевральной полости образовалось большое скопление гноя, поражение легких выросло до 100%", - приводят слова заведующей инфекционным отделением по профилю "акушерство и гинекология" с родильным блоком (COVID-19) Сергиево-Посадской районной больницы Любови Бысь в пресс-релизе.Благодаря корректировке схемы лечения, состояние беременной начало стабилизироваться. Женщина провела в больнице 78 дней, 50 из которых - в реанимации. На данный момент её отправили на долечивание домой, добавили в пресс-службе минздрава Подмосковья.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19
12:12 18.01.2022 (обновлено: 12:13 18.01.2022)
Подмосковные врачи спасли беременную со стопроцентным поражением легких
Беременную с коронавирусом и стопроцентным поражением легких спасли врачи в Подмосковье
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
В Московской области
врачи спасли беременную женщину со 100% поражением лёгких и коронавирусом, говорится в сообщении минздрава Подмосковья.
"В Подмосковье врачи спасли беременную с COVID-19 и 100% поражением легких", - указано в пресс-релизе министерства.
По данным минздрава Подмосковья, беременную на 31-й неделе женщину госпитализировали в конце октября в Сергиево-Посадский родильный дом. У неё выявили двусторонюю пневмонию с поражением 60% лёгких. Из-за этого у плода возрастала нехватка кислорода - врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Тем не менее, состояние пациентки ухудшалось, увеличивалась дыхательная недостаточность, и её перевели в отделение реанимации.
"Сначала пациентка находилась на высокопоточной подаче кислорода, но этого было недостаточно, болезнь прогрессировала, потребовался перевод на ИВЛ. Мы диагностировали деструктивную пневмонию, в плевральной полости образовалось большое скопление гноя, поражение легких выросло до 100%", - приводят слова заведующей инфекционным отделением по профилю "акушерство и гинекология" с родильным блоком (COVID-19) Сергиево-Посадской районной больницы Любови Бысь в пресс-релизе.
Благодаря корректировке схемы лечения, состояние беременной начало стабилизироваться. Женщина провела в больнице 78 дней, 50 из которых - в реанимации. На данный момент её отправили на долечивание домой, добавили в пресс-службе минздрава Подмосковья.