https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768336446.html

ЕС и Россия продолжают переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов

ЕС и Россия продолжают переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов - РИА Новости, 18.01.2022

ЕС и Россия продолжают переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов

ЕС и Россия продолжают технические переговоры о взаимном признании коронавирусных сертификатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:02

2022-01-18T12:02

2022-01-18T12:02

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. ЕС и Россия продолжают технические переговоры о взаимном признании коронавирусных сертификатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в понедельник сообщил, что российские власти должны направить официальное письмо на имя главы Европейской комиссии с запросом о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, однако, пока этого сделано не было.В октябре прошлого года представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕС в настоящее время ведет технические консультации с Россией для ее присоединения к европейскому COVID-сертификату. По его словам, российская сторона тогда уведомила, что подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС и намерена в ближайшее время подать официальную заявку на присоединение к системе коронавирусных сертификатов Евросоюза.Сертификат был введен в ЕС летом прошлого года, чтобы облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он выдаётся на основе одного из видов данных: наличия полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или факта перенесенного заболевания.

https://ria.ru/20220118/vaktsina-1768302381.html

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в мире, общество, евросоюз, здоровье - общество, маркус эдерер, россия, коронавирус covid-19