ЕС и Россия продолжают переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов
ЕС и Россия продолжают технические переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов
COVID-сертификат
БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. ЕС и Россия продолжают технические переговоры о взаимном признании коронавирусных сертификатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.
"К нам обратились многие страны мира, заинтересованные в цифровом COVID-сертификате ЕС. Техническая информация о сертификате была передана многим странам через представительства Евросоюза. В этот список входит и Россия. Технические дискуссии (с российской стороной) продолжаются", - сообщил собеседник агентства.
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в понедельник сообщил, что российские власти должны направить официальное письмо на имя главы Европейской комиссии с запросом о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, однако, пока этого сделано не было.
В октябре прошлого года представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕС в настоящее время ведет технические консультации с Россией для ее присоединения к европейскому COVID-сертификату. По его словам, российская сторона тогда уведомила, что подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС и намерена в ближайшее время подать официальную заявку на присоединение к системе коронавирусных сертификатов Евросоюза.
Сертификат был введен в ЕС летом прошлого года, чтобы облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он выдаётся на основе одного из видов данных: наличия полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или факта перенесенного заболевания.