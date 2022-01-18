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ЕС и Россия продолжают переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов
ЕС и Россия продолжают переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов - РИА Новости, 18.01.2022
ЕС и Россия продолжают переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов
ЕС и Россия продолжают технические переговоры о взаимном признании коронавирусных сертификатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:02
2022-01-18T12:02
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евросоюз
здоровье - общество
маркус эдерер
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коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. ЕС и Россия продолжают технические переговоры о взаимном признании коронавирусных сертификатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в понедельник сообщил, что российские власти должны направить официальное письмо на имя главы Европейской комиссии с запросом о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, однако, пока этого сделано не было.В октябре прошлого года представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕС в настоящее время ведет технические консультации с Россией для ее присоединения к европейскому COVID-сертификату. По его словам, российская сторона тогда уведомила, что подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС и намерена в ближайшее время подать официальную заявку на присоединение к системе коронавирусных сертификатов Евросоюза.Сертификат был введен в ЕС летом прошлого года, чтобы облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он выдаётся на основе одного из видов данных: наличия полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или факта перенесенного заболевания.
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в мире, общество, евросоюз, здоровье - общество, маркус эдерер, россия, коронавирус covid-19
12:02 18.01.2022
 
ЕС и Россия продолжают переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов

ЕС и Россия продолжают технические переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкCOVID-сертификат
COVID-сертификат - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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COVID-сертификат
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. ЕС и Россия продолжают технические переговоры о взаимном признании коронавирусных сертификатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.
"К нам обратились многие страны мира, заинтересованные в цифровом COVID-сертификате ЕС. Техническая информация о сертификате была передана многим странам через представительства Евросоюза. В этот список входит и Россия. Технические дискуссии (с российской стороной) продолжаются", - сообщил собеседник агентства.
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в понедельник сообщил, что российские власти должны направить официальное письмо на имя главы Европейской комиссии с запросом о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, однако, пока этого сделано не было.
В октябре прошлого года представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕС в настоящее время ведет технические консультации с Россией для ее присоединения к европейскому COVID-сертификату. По его словам, российская сторона тогда уведомила, что подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС и намерена в ближайшее время подать официальную заявку на присоединение к системе коронавирусных сертификатов Евросоюза.
Сертификат был введен в ЕС летом прошлого года, чтобы облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он выдаётся на основе одного из видов данных: наличия полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или факта перенесенного заболевания.
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