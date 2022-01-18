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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768331976.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 18.01.2022
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве - 8342, Санкт-Петербурге - 4078, Подмосковье - 2754, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:43
2022-01-18T11:43
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве - 8342, Санкт-Петербурге - 4078, Подмосковье - 2754, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 8342; 2. Санкт-Петербург - 4078; 3. Московская область - 2754", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 18,&nbsp; Ненецком автономном округе - 5, Чукотском автономном округе - 2.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:43 18.01.2022
 
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 8342

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве - 8342, Санкт-Петербурге - 4078, Подмосковье - 2754, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 8342; 2. Санкт-Петербург - 4078; 3. Московская область - 2754", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 18,  Ненецком автономном округе - 5, Чукотском автономном округе - 2.
Сотрудники инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
11:42Распространение коронавируса
В России за сутки умерли 688 пациентов с COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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