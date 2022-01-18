https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768331976.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 18.01.2022

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве - 8342, Санкт-Петербурге - 4078, Подмосковье - 2754, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:43

2022-01-18T11:43

2022-01-18T11:43

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве - 8342, Санкт-Петербурге - 4078, Подмосковье - 2754, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 8342; 2. Санкт-Петербург - 4078; 3. Московская область - 2754", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 18, Ненецком автономном округе - 5, Чукотском автономном округе - 2.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768331526.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19