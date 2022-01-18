https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768331526.html

В России за сутки умерли 688 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 688 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

В России за сутки умерли 688 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 688 смертей пациентов с COVID-19, за все время погибли 322 678 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:42

2022-01-18T11:42

2022-01-18T11:42

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 688 смертей пациентов с COVID-19, за все время погибли 322 678 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 688 смертей… За весь период по России умерло 322 678 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 69 смертей пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 64, в Подмосковье - 34.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768330488.html

московская область (подмосковье)

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россия

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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19