https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768331526.html
В России за сутки умерли 688 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 688 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
В России за сутки умерли 688 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 688 смертей пациентов с COVID-19, за все время погибли 322 678 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:42
2022-01-18T11:42
2022-01-18T11:42
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 688 смертей пациентов с COVID-19, за все время погибли 322 678 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 688 смертей… За весь период по России умерло 322 678 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 69 смертей пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 64, в Подмосковье - 34.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки умерли 688 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 688 пациентов с COVID-19