https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768331063.html

В России за сутки выписали 24 564 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 24 564 человека после COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

В России за сутки выписали 24 564 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 24 564 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 902 935 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:41

2022-01-18T11:41

2022-01-18T11:41

распространение коронавируса

общество

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воронежская область

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 24 564 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 902 935 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 564 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 902 935", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 2441, Москве - 1838, Воронежской области - 1492.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768325627.html

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воронежская область

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