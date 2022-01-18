https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768305593.html

Мурашко рассказал о влиянии коронавируса на течение беременности

Мурашко рассказал о влиянии коронавируса на течение беременности - РИА Новости, 18.01.2022

Мурашко рассказал о влиянии коронавируса на течение беременности

Коронавирус может осложнить течение беременности, единственный способ защититься от негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19, - сделать прививку, РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:10

2022-01-18T09:10

2022-01-18T09:10

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Коронавирус может осложнить течение беременности, единственный способ защититься от негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19, - сделать прививку, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Новая коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности и ее исход. На сегодняшний день вакцинация - это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19",- сказал Мурашко на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.Он отметил, что полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин."В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, мы видим, что она отражается на показателях материнской смертности", - подчеркнул министр.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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