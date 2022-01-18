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Мурашко рассказал о влиянии коронавируса на течение беременности
Мурашко рассказал о влиянии коронавируса на течение беременности - РИА Новости, 18.01.2022
Мурашко рассказал о влиянии коронавируса на течение беременности
Коронавирус может осложнить течение беременности, единственный способ защититься от негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19, - сделать прививку, РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T09:10
2022-01-18T09:10
2022-01-18T09:10
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Коронавирус может осложнить течение беременности, единственный способ защититься от негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19, - сделать прививку, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Новая коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности и ее исход. На сегодняшний день вакцинация - это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19",- сказал Мурашко на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.Он отметил, что полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин."В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, мы видим, что она отражается на показателях материнской смертности", - подчеркнул министр.
РИА Новости
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РИА Новости
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Мурашко рассказал о влиянии коронавируса на течение беременности
Глава Минздрава Мурашко: коронавирус может осложнить течение беременности