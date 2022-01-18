https://ria.ru/20220118/kompanii-1768297203.html

Group-IB: задержание хакеров REvil может сказаться на российских компаниях

Group-IB: задержание хакеров REvil может сказаться на российских компаниях - РИА Новости, 18.01.2022

Group-IB: задержание хакеров REvil может сказаться на российских компаниях

Арест хакерской группы REvil способен создать временные проблемы киберпреступникам в России, однако это может сказаться на благополучии отечественных компаний,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T04:44

2022-01-18T04:44

2022-01-18T13:57

технологии

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Арест хакерской группы REvil способен создать временные проблемы киберпреступникам в России, однако это может сказаться на благополучии отечественных компаний, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.В компании уточнили, что долгое время многие русскоязычные хакеры "не работали по России и СНГ", так как это было небезопасно. Однако за последние два года атаки с использованием программ-вымогателей в России и СНГ участились. И задержание REvil может их подстегнуть, поскольку после успешных международных операций они могут забыть про негласные запреты.При этом эксперт не исключил, что у киберпреступников могут временно возникнуть проблемы. "Безусловно, у них могут возникнуть сложности с обналичиванием средств, полученных незаконным путем. Возможно, на некоторое время часть партнеров прекратит свою деятельность", — отметил Скулкин.После задержания REvil банды хакеров в России могут затаиться или немного снизить накал атак, но они совершенно точно не откажутся от них, считает руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелев."Сейчас хакеры наверняка подождут, пока "осядет пыль", однако у банд нет единого центра управления, который говорит: "Стоп, больше не атакуем". Это способ зарабатывания денег, поэтому всегда найдутся люди, готовые рисковать. Если бизнесу и будет полегче, то ненадолго", — сказал эксперт.На прошлой неделе суд в Москве отправил под стражу восьмерых предполагаемых членов хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании. Основанием для их задержания в России послужило обращение со стороны США.

https://ria.ru/20220115/revil-1768015100.html

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технологии, россия