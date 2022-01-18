https://ria.ru/20220118/kol-tsentry-1768370701.html
Власти расширят работу кол-центров по борьбе с COVID-19, заявил Мишустин
Власти расширят работу кол-центров по борьбе с COVID-19, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.01.2022
Власти расширят работу кол-центров по борьбе с COVID-19, заявил Мишустин
Власти России усилят и расширят работу региональных кол-центров по борьбе с коронавирусом, средства на это предусмотрены, регионы получат 700 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:16
2022-01-18T14:16
2022-01-18T14:37
россия
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764758581_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_a4e3f1a397fd2e7449aa2117bcf761f5.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти России усилят и расширят работу региональных кол-центров по борьбе с коронавирусом, средства на это предусмотрены, регионы получат 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Выступая во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией с участием глав регионов, он напомнил, что "Служба 122" была создана в ноябре 2020 года, чтобы снизить нагрузку на регистратуры поликлиник."Мы усиливаем и расширяем деятельность кол-центров, в регионах уже работают виртуальные АТС. Если видите, что действующих ресурсов недостаточно, а их сейчас достаточно, потому что мы видим, что примерно тысяча номеров свободна, то федеральный центр поможет развернуть дополнительные мощности. Средства на это предусмотрены, в регионы на такие цели направлены субсидии в размере 700 миллионов рублей", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы данные кол-центры были полностью укомплектованы, и отметил, что с учетом роста количества звонков необходимо привлечь к работе на горячие линии студентов медвузов и колледжей. Премьер также попросил глав субъектов лично проверять работу горячей линий."Мы должны встретить пик заболеваемости, когда он наступит, в полной готовности, нужно обеспечить полноценную работу всех систем, сейчас это самое важное", - подчеркнул глава кабмина.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768374540.html
https://ria.ru/20220118/karantin-1768375234.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764758581_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1e6b011d68a2f85c9b2f2d22066a8eae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:16 18.01.2022 (обновлено: 14:37 18.01.2022)
Власти расширят работу кол-центров по борьбе с COVID-19, заявил Мишустин
Мишустин: власти усилят и расширят работу региональных кол-центров по борьбе с COVID-19
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Власти России
усилят и расширят работу региональных кол-центров по борьбе с коронавирусом, средства на это предусмотрены, регионы получат 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
Выступая во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией с участием глав регионов, он напомнил, что "Служба 122" была создана в ноябре 2020 года, чтобы снизить нагрузку на регистратуры поликлиник.
"Мы усиливаем и расширяем деятельность кол-центров, в регионах уже работают виртуальные АТС. Если видите, что действующих ресурсов недостаточно, а их сейчас достаточно, потому что мы видим, что примерно тысяча номеров свободна, то федеральный центр поможет развернуть дополнительные мощности. Средства на это предусмотрены, в регионы на такие цели направлены субсидии в размере 700 миллионов рублей", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы данные кол-центры были полностью укомплектованы, и отметил, что с учетом роста количества звонков необходимо привлечь к работе на горячие линии студентов медвузов и колледжей. Премьер также попросил глав субъектов лично проверять работу горячей линий.
"Мы должны встретить пик заболеваемости, когда он наступит, в полной готовности, нужно обеспечить полноценную работу всех систем, сейчас это самое важное", - подчеркнул глава кабмина.