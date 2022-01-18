https://ria.ru/20220118/kol-tsentry-1768370701.html

Власти расширят работу кол-центров по борьбе с COVID-19, заявил Мишустин

Власти расширят работу кол-центров по борьбе с COVID-19, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.01.2022

Власти расширят работу кол-центров по борьбе с COVID-19, заявил Мишустин

Власти России усилят и расширят работу региональных кол-центров по борьбе с коронавирусом, средства на это предусмотрены, регионы получат 700 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:16

2022-01-18T14:16

2022-01-18T14:37

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти России усилят и расширят работу региональных кол-центров по борьбе с коронавирусом, средства на это предусмотрены, регионы получат 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Выступая во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией с участием глав регионов, он напомнил, что "Служба 122" была создана в ноябре 2020 года, чтобы снизить нагрузку на регистратуры поликлиник."Мы усиливаем и расширяем деятельность кол-центров, в регионах уже работают виртуальные АТС. Если видите, что действующих ресурсов недостаточно, а их сейчас достаточно, потому что мы видим, что примерно тысяча номеров свободна, то федеральный центр поможет развернуть дополнительные мощности. Средства на это предусмотрены, в регионы на такие цели направлены субсидии в размере 700 миллионов рублей", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы данные кол-центры были полностью укомплектованы, и отметил, что с учетом роста количества звонков необходимо привлечь к работе на горячие линии студентов медвузов и колледжей. Премьер также попросил глав субъектов лично проверять работу горячей линий."Мы должны встретить пик заболеваемости, когда он наступит, в полной готовности, нужно обеспечить полноценную работу всех систем, сейчас это самое важное", - подчеркнул глава кабмина.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768374540.html

https://ria.ru/20220118/karantin-1768375234.html

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