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В Кисловодске женщине дали срок за издевательства над одноклассницей дочери
В Кисловодске женщине дали срок за издевательства над одноклассницей дочери - РИА Новости, 18.01.2022
В Кисловодске женщине дали срок за издевательства над одноклассницей дочери
Жительница Кисловодска, два года издевавшаяся над одноклассницей дочери, что та попыталась покончить с собой, получила шесть лет лишения свободы условно,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:30
2022-01-18T12:30
2022-01-18T12:30
происшествия
кисловодск
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 18 дек - РИА Новости. Жительница Кисловодска, два года издевавшаяся над одноклассницей дочери, что та попыталась покончить с собой, получила шесть лет лишения свободы условно, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю."Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления по статье УК РФ "покушение на доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что женщина, являясь членом родительского комитета класса, в котором обучалась ее дочь, на протяжении двух лет публично и при личном общении издевалась над ее 14-летней одноклассницей, испытывая к ней неприязнь. В результате в октябре 2020 года девочка попыталась свести счеты с жизнью, и благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи осталась жива."Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, сроком на 4 года", - подчеркнули в СК.
https://radiosputnik.ria.ru/20211107/golod-1757977547.html
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происшествия, кисловодск, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Кисловодске женщине дали срок за издевательства над одноклассницей дочери
Жительнице Кисловодска дали условный срок за издевательства над одноклассницей дочери