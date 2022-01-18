Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/kislovodsk-1768343098.html
В Кисловодске женщине дали срок за издевательства над одноклассницей дочери
В Кисловодске женщине дали срок за издевательства над одноклассницей дочери - РИА Новости, 18.01.2022
В Кисловодске женщине дали срок за издевательства над одноклассницей дочери
Жительница Кисловодска, два года издевавшаяся над одноклассницей дочери, что та попыталась покончить с собой, получила шесть лет лишения свободы условно,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:30
2022-01-18T12:30
происшествия
кисловодск
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
ПЯТИГОРСК, 18 дек - РИА Новости. Жительница Кисловодска, два года издевавшаяся над одноклассницей дочери, что та попыталась покончить с собой, получила шесть лет лишения свободы условно, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю."Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления по статье УК РФ "покушение на доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что женщина, являясь членом родительского комитета класса, в котором обучалась ее дочь, на протяжении двух лет публично и при личном общении издевалась над ее 14-летней одноклассницей, испытывая к ней неприязнь. В результате в октябре 2020 года девочка попыталась свести счеты с жизнью, и благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи осталась жива."Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, сроком на 4 года", - подчеркнули в СК.
https://radiosputnik.ria.ru/20211107/golod-1757977547.html
кисловодск
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кисловодск, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:30 18.01.2022
 
В Кисловодске женщине дали срок за издевательства над одноклассницей дочери

Жительнице Кисловодска дали условный срок за издевательства над одноклассницей дочери

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 18 дек - РИА Новости. Жительница Кисловодска, два года издевавшаяся над одноклассницей дочери, что та попыталась покончить с собой, получила шесть лет лишения свободы условно, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления по статье УК РФ "покушение на доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что женщина, являясь членом родительского комитета класса, в котором обучалась ее дочь, на протяжении двух лет публично и при личном общении издевалась над ее 14-летней одноклассницей, испытывая к ней неприязнь. В результате в октябре 2020 года девочка попыталась свести счеты с жизнью, и благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи осталась жива.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, сроком на 4 года", - подчеркнули в СК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября 2021, 20:49В России
На Урале ребенок сбежал из приемной семьи из-за голода
 
ПроисшествияКисловодскСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
22:31В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
22:29СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского
Лента новостейМолния
Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атакахВ США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из УкраиныСМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского