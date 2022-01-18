16:44 18.01.2022 (обновлено: 16:50 18.01.2022)
В Киеве трамвайную остановку имени Ватутина переименовали в честь Шухевича
В Киеве остановку скоростного трамвая "Генерала Ватутина" переименовали в честь Шухевича
© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид Киева
КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Киевская городская государственная администрация переименовала остановку скоростного трамвая имени Ватутина в имени украинского националиста Романа Шухевича, сообщил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский.
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Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. Проспект было решено назвать в честь Шухевича.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА* запрещено в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* (запрещена в РФ) и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Запрещенная в России организация
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