https://ria.ru/20220118/kiev-1768407965.html

В Киеве трамвайную остановку имени Ватутина переименовали в честь Шухевича

В Киеве трамвайную остановку имени Ватутина переименовали в честь Шухевича - РИА Новости, 18.01.2022

В Киеве трамвайную остановку имени Ватутина переименовали в честь Шухевича

Киевская городская государственная администрация переименовала остановку скоростного трамвая имени Ватутина в имени украинского националиста Романа Шухевича,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:44

2022-01-18T16:44

2022-01-18T16:50

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КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Киевская городская государственная администрация переименовала остановку скоростного трамвая имени Ватутина в имени украинского националиста Романа Шухевича, сообщил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский."В Киеве станцию трамвая имени героя войны, борца с нацизмом генерала Ватутина переименовали в честь гауптмана нацистского шуцманшафта Романа Шухевича", - написал Долинский на своей странице в Facebook.Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. Проспект было решено назвать в честь Шухевича.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА* запрещено в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* (запрещена в РФ) и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

https://ria.ru/20211108/kiev-1757991185.html

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в мире, украина, киев, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия