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Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае
Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае - РИА Новости, 18.01.2022
Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае
Правящие на севере Йемена повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что выпустили баллистическую ракету по аэропорту в Дубае. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:15
2022-01-18T11:15
в мире
дубай (город)
йемен
саудовская аравия
ансар алла
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ДОХА, 18 янв - РИА Новости. Правящие на севере Йемена повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что выпустили баллистическую ракету по аэропорту в Дубае.В понедельник в аэропорту столицы Абу-Даби произошел небольшой пожар, причиной которого, по версии полиции Абу-Даби, стало попадание беспилотника. Власти Дубая не подтверждали обстрел международного аэропорта Дубая хуситами или перебои в его работе, несмотря на заявление повстанцев.МИД ОАЭ в понедельник осудил обстрел хуситами гражданских объектов в Эмиратах и пригрозил ответить на это.Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.
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дубай (город)
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в мире, дубай (город), йемен, саудовская аравия, ансар алла
11:15 18.01.2022
 
Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае

Хуситы заявили о запуске по аэропорту в Дубае баллистической ракеты

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 18 янв - РИА Новости. Правящие на севере Йемена повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что выпустили баллистическую ракету по аэропорту в Дубае.
В понедельник в аэропорту столицы Абу-Даби произошел небольшой пожар, причиной которого, по версии полиции Абу-Даби, стало попадание беспилотника. Власти Дубая не подтверждали обстрел международного аэропорта Дубая хуситами или перебои в его работе, несмотря на заявление повстанцев.
"Нефтеперерабатывающий завод Эль-Мусаффа и аэропорт Абу-Даби были обстреляны четырьмя крылатами ракетами "Кудс-2", а аэропорт Дубая - баллистической ракетой "Зульфикар", - сообщил во вторник в эфире телеканала "Аль-Масира" представитель вооруженных сил хуситов Яхья ас-Сариа.
МИД ОАЭ в понедельник осудил обстрел хуситами гражданских объектов в Эмиратах и пригрозил ответить на это.
Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
00:27
Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
 
В миреДубай (город)ЙеменСаудовская АравияАнсар Алла
 
 
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