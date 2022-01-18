https://ria.ru/20220118/khusity-1768325803.html

Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае

Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае - РИА Новости, 18.01.2022

Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае

Правящие на севере Йемена повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что выпустили баллистическую ракету по аэропорту в Дубае. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:15

2022-01-18T11:15

2022-01-18T11:15

в мире

дубай (город)

йемен

саудовская аравия

ансар алла

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ДОХА, 18 янв - РИА Новости. Правящие на севере Йемена повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что выпустили баллистическую ракету по аэропорту в Дубае.В понедельник в аэропорту столицы Абу-Даби произошел небольшой пожар, причиной которого, по версии полиции Абу-Даби, стало попадание беспилотника. Власти Дубая не подтверждали обстрел международного аэропорта Дубая хуситами или перебои в его работе, несмотря на заявление повстанцев.МИД ОАЭ в понедельник осудил обстрел хуситами гражданских объектов в Эмиратах и пригрозил ответить на это.Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.

https://ria.ru/20220118/osuzhdenie-1768291140.html

дубай (город)

йемен

саудовская аравия

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в мире, дубай (город), йемен, саудовская аравия, ансар алла