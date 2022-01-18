Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае
Хуситы заявили о запуске по аэропорту в Дубае баллистической ракеты
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
ДОХА, 18 янв - РИА Новости. Правящие на севере Йемена повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что выпустили баллистическую ракету по аэропорту в Дубае.
В понедельник в аэропорту столицы Абу-Даби произошел небольшой пожар, причиной которого, по версии полиции Абу-Даби, стало попадание беспилотника. Власти Дубая не подтверждали обстрел международного аэропорта Дубая хуситами или перебои в его работе, несмотря на заявление повстанцев.
"Нефтеперерабатывающий завод Эль-Мусаффа и аэропорт Абу-Даби были обстреляны четырьмя крылатами ракетами "Кудс-2", а аэропорт Дубая - баллистической ракетой "Зульфикар", - сообщил во вторник в эфире телеканала "Аль-Масира" представитель вооруженных сил хуситов Яхья ас-Сариа.
МИД ОАЭ в понедельник осудил обстрел хуситами гражданских объектов в Эмиратах и пригрозил ответить на это.
Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.