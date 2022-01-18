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Туристы из Казахстана, застрявшие за границей, вернутся домой до 19 января
Туристы из Казахстана, застрявшие за границей, вернутся домой до 19 января - РИА Новости, 18.01.2022
Туристы из Казахстана, застрявшие за границей, вернутся домой до 19 января
Казахстанские туристы, чьи авиарейсы в странах пребывания были задержаны из-за беспорядков на родине, приедут в республику до 19 января, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:03
2022-01-18T14:03
2022-01-18T14:03
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НУР-СУЛТАН, 18 янв — РИА Новости. Казахстанские туристы, чьи авиарейсы в странах пребывания были задержаны из-за беспорядков на родине, приедут в республику до 19 января, сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта."До 19 января все организованные туристы вернутся в Казахстан", — говорится в релизе. При этом отмечается, что путешественники оповещены о переносе рейсов.По данным ведомства, с 6 по 17 января в республику возвратились 7361 человек, еще 275 находятся на зарубежных курортах.
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казахстан, жанаозен, актау, новости - туризм, туристы, касым-жомарт токаев, туризм, массовые беспорядки в казахстане
Туристы из Казахстана, застрявшие за границей, вернутся домой до 19 января
Застрявшие за границей казахстанские туристы вернутся на родину до 19 января