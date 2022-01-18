Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768303189.html
В Алма-Ате кинологу вернули похищенную во время протестов служебную собаку
В Алма-Ате кинологу вернули похищенную во время протестов служебную собаку - РИА Новости, 18.01.2022
В Алма-Ате кинологу вернули похищенную во время протестов служебную собаку
Сотрудники полиции Алма-Аты вернули военнослужащему национальной гвардии служебную собаку, которую у кинолога похитили участники массовых беспорядков, сообщила... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:32
2022-01-18T09:00
беспорядки в казахстане
в мире
генеральная прокуратура рф
одкб
жанаозен
алма-атинская область
актау
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768304367_13:0:3654:2048_1920x0_80_0_0_b20b3424cb136e7359d63f27c6e6c717.jpg
АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции Алма-Аты вернули военнослужащему национальной гвардии служебную собаку, которую у кинолога похитили участники массовых беспорядков, сообщила пресс-служба городской полиции.В пресс-релизе ведомства сообщается, что 5 января ефрейтор Рустамбек Байхарашев во время пресечения массовых беспорядков был ранен и потерял верного друга – служебную собаку по кличке Найтс."Нападавшие ударили меня по голове и воспользовались тем, что я был немного обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке. Когда я пришел в себя, нашел в себе силы описать преступника. Его сегодня задержали. Благодарю сотрудников полиции", - приводятся слова военнослужащего.Согласно сообщению, долгожданная встреча хозяина и пса состоялась в стенах полицейского подразделения. Найтс смирно сидел в служебном кабинете оперативников и ждал своего напарника.По данным полиции, собака была обнаружена на привязи в одном из домов в Алма-Атинской области у задержанного за участие в массовых беспорядках мужчины 1989 года рождения. "Сейчас личность задержанного проверяется на причастность к другим преступлениям, имевшим место в период известных трагических событий", - сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.Кинолог рассказал, что служит в паре с Найтсом около года. По его словам, овчарка очень умная, добрая и дисциплинированная.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220118/plan-1768299000.html
жанаозен
алма-атинская область
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768304367_468:0:3199:2048_1920x0_80_0_0_8857ef9692ed1c3d4718a912c2ef793e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, генеральная прокуратура рф, одкб, жанаозен, алма-атинская область, актау, касым-жомарт токаев
08:32 18.01.2022 (обновлено: 09:00 18.01.2022)
 
В Алма-Ате кинологу вернули похищенную во время протестов служебную собаку

В Алма-Ате кинологу вернули похищенную во время беспорядков служебную собаку

© Almaty PolisiasyСлужебная собака полиции Казахстана по кличке "Найтс". Кадр из видео
Служебная собака полиции Казахстана по кличке Найтс. Кадр из видео
© Almaty Polisiasy
Служебная собака полиции Казахстана по кличке "Найтс". Кадр из видео
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции Алма-Аты вернули военнослужащему национальной гвардии служебную собаку, которую у кинолога похитили участники массовых беспорядков, сообщила пресс-служба городской полиции.
В пресс-релизе ведомства сообщается, что 5 января ефрейтор Рустамбек Байхарашев во время пресечения массовых беспорядков был ранен и потерял верного друга – служебную собаку по кличке Найтс.
"Нападавшие ударили меня по голове и воспользовались тем, что я был немного обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке. Когда я пришел в себя, нашел в себе силы описать преступника. Его сегодня задержали. Благодарю сотрудников полиции", - приводятся слова военнослужащего.
Согласно сообщению, долгожданная встреча хозяина и пса состоялась в стенах полицейского подразделения. Найтс смирно сидел в служебном кабинете оперативников и ждал своего напарника.
По данным полиции, собака была обнаружена на привязи в одном из домов в Алма-Атинской области у задержанного за участие в массовых беспорядках мужчины 1989 года рождения. "Сейчас личность задержанного проверяется на причастность к другим преступлениям, имевшим место в период известных трагических событий", - сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
Кинолог рассказал, что служит в паре с Найтсом около года. По его словам, овчарка очень умная, добрая и дисциплинированная.
Рабочий на площади в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
06:52Беспорядки в Казахстане
Кабмин Казахстана одобрил план по стабилизации ситуации после беспорядков
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреГенеральная прокуратура РФОДКБЖанаозенАлма-Атинская областьАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
22:31В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
22:29СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского
22:10Госсекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии
Лента новостейМолния
США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атакахВ США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из УкраиныСМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" ДунаевскогоГоссекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии