https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768303189.html

В Алма-Ате кинологу вернули похищенную во время протестов служебную собаку

В Алма-Ате кинологу вернули похищенную во время протестов служебную собаку - РИА Новости, 18.01.2022

В Алма-Ате кинологу вернули похищенную во время протестов служебную собаку

Сотрудники полиции Алма-Аты вернули военнослужащему национальной гвардии служебную собаку, которую у кинолога похитили участники массовых беспорядков, сообщила... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T08:32

2022-01-18T08:32

2022-01-18T09:00

беспорядки в казахстане

в мире

генеральная прокуратура рф

одкб

жанаозен

алма-атинская область

актау

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции Алма-Аты вернули военнослужащему национальной гвардии служебную собаку, которую у кинолога похитили участники массовых беспорядков, сообщила пресс-служба городской полиции.В пресс-релизе ведомства сообщается, что 5 января ефрейтор Рустамбек Байхарашев во время пресечения массовых беспорядков был ранен и потерял верного друга – служебную собаку по кличке Найтс."Нападавшие ударили меня по голове и воспользовались тем, что я был немного обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке. Когда я пришел в себя, нашел в себе силы описать преступника. Его сегодня задержали. Благодарю сотрудников полиции", - приводятся слова военнослужащего.Согласно сообщению, долгожданная встреча хозяина и пса состоялась в стенах полицейского подразделения. Найтс смирно сидел в служебном кабинете оперативников и ждал своего напарника.По данным полиции, собака была обнаружена на привязи в одном из домов в Алма-Атинской области у задержанного за участие в массовых беспорядках мужчины 1989 года рождения. "Сейчас личность задержанного проверяется на причастность к другим преступлениям, имевшим место в период известных трагических событий", - сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.Кинолог рассказал, что служит в паре с Найтсом около года. По его словам, овчарка очень умная, добрая и дисциплинированная.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

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в мире, генеральная прокуратура рф, одкб, жанаозен, алма-атинская область, актау, касым-жомарт токаев