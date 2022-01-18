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Американцев шокировал "обычный день" в России
"Обычный день в России": американцев восхитило видео с микроавтобусом - РИА Новости, 18.01.2022
Американцев шокировал "обычный день" в России
Пользователи американского форума Reddit восхитились российским каскадером, пролетевшим сквозь движущийся микроавтобус. Своем мнение они выразили в комментариях РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T02:40
2022-01-18T02:40
2022-01-18T11:21
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit восхитились российским каскадером, пролетевшим сквозь движущийся микроавтобус. Своем мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.Речь идет о ролике, на котором каскадер Евгений Чеботарев влетает в лобовое стекло движущегося микроавтобуса и пролетает салон насквозь."Обычный день в России", — написал sammii720."Похоже, это происходит каждый день", — поддержал предыдущего комментатора Albre24."Настоящие мастера Дзена", — выразил мнение oz28kms."Я не биолог, но ни разу не слышал об оранжевой птице в черном шлеме", — отметил RabbitNo2017."В США скучно живется по сравнению с остальным миром", — резюмировал ThanosWasRight161.Ранее пользователи Reddit пришли в ужас после просмотра видео о "метели в автобусе" в одном из российских городов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, россия
02:40 18.01.2022 (обновлено: 11:21 18.01.2022)
"Обычный день в России": американцев восхитило видео с микроавтобусом
Пользователей Reddit восхитило видео с российским каскадером, летящим через микроавтобус
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Пользователи американского
форума Reddit
восхитились российским каскадером, пролетевшим сквозь движущийся микроавтобус. Своем мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.
Речь идет о ролике, на котором каскадер Евгений Чеботарев влетает в лобовое стекло движущегося микроавтобуса и пролетает салон насквозь.
"Обычный день в России", — написал sammii720.
"Похоже, это происходит каждый день", — поддержал предыдущего комментатора Albre24.
"Настоящие мастера Дзена", — выразил мнение oz28kms.
"Я не биолог, но ни разу не слышал об оранжевой птице в черном шлеме", — отметил RabbitNo2017.
"В США скучно живется по сравнению с остальным миром", — резюмировал ThanosWasRight161.
Ранее пользователи Reddit пришли в ужас после просмотра видео о "метели в автобусе" в одном из российских городов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>