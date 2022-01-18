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Американцев шокировал "обычный день" в России

"Обычный день в России": американцев восхитило видео с микроавтобусом - РИА Новости, 18.01.2022

Американцев шокировал "обычный день" в России

Пользователи американского форума Reddit восхитились российским каскадером, пролетевшим сквозь движущийся микроавтобус. Своем мнение они выразили в комментариях РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T02:40

2022-01-18T02:40

2022-01-18T11:21

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit восхитились российским каскадером, пролетевшим сквозь движущийся микроавтобус. Своем мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.Речь идет о ролике, на котором каскадер Евгений Чеботарев влетает в лобовое стекло движущегося микроавтобуса и пролетает салон насквозь."Обычный день в России", — написал sammii720."Похоже, это происходит каждый день", — поддержал предыдущего комментатора Albre24."Настоящие мастера Дзена", — выразил мнение oz28kms."Я не биолог, но ни разу не слышал об оранжевой птице в черном шлеме", — отметил RabbitNo2017."В США скучно живется по сравнению с остальным миром", — резюмировал ThanosWasRight161.Ранее пользователи Reddit пришли в ужас после просмотра видео о "метели в автобусе" в одном из российских городов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, сша, россия