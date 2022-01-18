https://ria.ru/20220118/kanada-1768396885.html
Почему НАТО пытается задирать Путина
В Канаде объяснили, зачем НАТО пытается провоцировать Путина - РИА Новости, 18.01.2022
Почему НАТО пытается задирать Путина
Внутренняя и внешняя политика Москвы не подстраивается под глобальные тренды, что и вызывает неприятие со стороны Запада, заявил член парламента Онтарио Рэнди... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:56
2022-01-18T15:56
2022-01-18T16:46
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Внутренняя и внешняя политика Москвы не подстраивается под глобальные тренды, что и вызывает неприятие со стороны Запада, заявил член парламента Онтарио Рэнди Хиллер."Россия, похоже, единственная крупная держава, которая отстаивает традиционные западные ценности <…>. Может, поэтому Вашингтон и НАТО провоцируют Путина на фоне ситуации на Украине?" — написал он в твиттере.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента альянса в приграничных регионах.Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать киевские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
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в мире, канада, нато, россия
15:56 18.01.2022 (обновлено: 16:46 18.01.2022)
В Канаде объяснили, зачем НАТО пытается провоцировать Путина
Канадский политик Хиллер: Россия отстаивает традиционные ценности, и это не нравится США