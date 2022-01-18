https://ria.ru/20220118/izbienie-1768334456.html

Против жительницы Нижегородской области, избивавшей сына, возбудили дело

Против жительницы Нижегородской области, избивавшей сына, возбудили дело - РИА Новости, 18.01.2022

Против жительницы Нижегородской области, избивавшей сына, возбудили дело

Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в отношении жительницы Нижегородской области, избивавшей семилетнего... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:56

2022-01-18T11:56

2022-01-18T11:56

происшествия

нижегородская область

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следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в отношении жительницы Нижегородской области, избивавшей семилетнего сына, сообщает региональное управление МВД.Семнадцатого января в Telegram-канале было размещено видео, на котором в подъезде дома поселка Юганец Володарского района женщина избивает своего семилетнего ребенка. Сообщается, что у женщины есть ещё несколько детей, в том числе малолетних. По словам соседей, многодетная мать злоупотребляет алкоголем. В отношении матери мальчика полицейскими были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)."По итогам проверочных мероприятий отделом дознания ОМВД России по Володарскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Санкции данной статьи предусматривают альтернативные виды наказаний от штрафа до 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что СУСК проводит доследственную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, ситуация находится на личном контроле у заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова. В произошедшем разбирается и уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

https://ria.ru/20210802/prigovor-1743941681.html

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происшествия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия