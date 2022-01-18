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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/ivl-1768334185.html
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 507 человек
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 507 человек - РИА Новости, 18.01.2022
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 507 человек
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 507 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:56
2022-01-18T11:56
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 507 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 8342 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 821 человек. На ИВЛ находятся 507 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели еще 1838 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 911 329. В столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:56 18.01.2022
 
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 507 человек

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 507 человек из-за COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных COVID-19
Госпиталь для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Госпиталь для больных COVID-19
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 507 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 8342 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 821 человек. На ИВЛ находятся 507 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе выздоровели еще 1838 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 911 329. В столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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