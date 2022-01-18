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Почти 2,4 тысячи человек примут участие в Дельфийских играх в Красноярске
Почти 2,4 тысячи человек примут участие в Дельфийских играх в Красноярске - РИА Новости, 18.01.2022
Почти 2,4 тысячи человек примут участие в Дельфийских играх в Красноярске
Порядка 2,4 тысячи молодых людей примут участие в Дельфийских играх в конце апреля в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:05
2022-01-18T15:05
общество
красноярский край
москва
александр усс
сибирский федеральный университет
россия
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Порядка 2,4 тысячи молодых людей примут участие в Дельфийских играх в конце апреля в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По ее данным, подготовку к играм обсудили в Москве губернатор края Александр Усс и председатель исполнительного комитета национального Дельфийского совета России Владимир Понявин.XXI Дельфийские игры России пройдут в краевой столице с 22 по 27 апреля 2022 года."Участниками грядущих соревнований станут порядка 2400 молодых людей из 85 субъектов РФ. Нынешние игры пройдут по 34 номинациям – это самое большое число направлений за всю историю игр... Александр Усс отметил, что подготовка к проведению масштабного всероссийского события в Красноярске идет в штатном режиме", - говорится в сообщении.В настоящее время идет формирование сборной Красноярского края – отборочные туры пройдут в период с 1 по 15 февраля 2022 года. По предварительным данным, участниками сборной региона станут около 500 талантливых молодых людей. События Дельфийских игр пройдут на площадках краевых учреждений культуры и молодежной политики, Сибирского федерального университета и Сибирского государственного института искусств имени Д.А. Хворостовского.Дельфийские игры – комплексные соревнования, которые проходят в формате конкурсов, выставок и презентаций в различных областях искусства среди детей и молодежи в возрасте от 10 до 25 лет.Соревнования являются одним из наиболее значимых и масштабных федеральных событий в сфере молодежного творчества. Оператором события выступит корпорация развития Енисейской Сибири.
https://ria.ru/20220111/fond-1767317904.html
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общество, красноярский край, москва, александр усс, сибирский федеральный университет, россия
15:05 18.01.2022
 
Почти 2,4 тысячи человек примут участие в Дельфийских играх в Красноярске

Почти 2,4 тысячи человек примут участие в XXI Дельфийских играх в Красноярске

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Порядка 2,4 тысячи молодых людей примут участие в Дельфийских играх в конце апреля в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, подготовку к играм обсудили в Москве губернатор края Александр Усс и председатель исполнительного комитета национального Дельфийского совета России Владимир Понявин.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Усс предложил создать резервный фонд Красноярского края
XXI Дельфийские игры России пройдут в краевой столице с 22 по 27 апреля 2022 года.
"Участниками грядущих соревнований станут порядка 2400 молодых людей из 85 субъектов РФ. Нынешние игры пройдут по 34 номинациям – это самое большое число направлений за всю историю игр... Александр Усс отметил, что подготовка к проведению масштабного всероссийского события в Красноярске идет в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В настоящее время идет формирование сборной Красноярского края – отборочные туры пройдут в период с 1 по 15 февраля 2022 года. По предварительным данным, участниками сборной региона станут около 500 талантливых молодых людей. События Дельфийских игр пройдут на площадках краевых учреждений культуры и молодежной политики, Сибирского федерального университета и Сибирского государственного института искусств имени Д.А. Хворостовского.
Дельфийские игры – комплексные соревнования, которые проходят в формате конкурсов, выставок и презентаций в различных областях искусства среди детей и молодежи в возрасте от 10 до 25 лет.
Соревнования являются одним из наиболее значимых и масштабных федеральных событий в сфере молодежного творчества. Оператором события выступит корпорация развития Енисейской Сибири.
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