https://ria.ru/20220118/gripp-1768304543.html

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом в Москве

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом в Москве - РИА Новости, 18.01.2022

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом в Москве

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на второй неделе 2022 года в российской столице в сравнении с предыдущей неделей среди всех возрастных групп, но при этом... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T08:59

2022-01-18T08:59

2022-01-18T08:59

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на второй неделе 2022 года в российской столице в сравнении с предыдущей неделей среди всех возрастных групп, но при этом остается ниже расчётных эпидемических пороговых величин среди детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве."Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в городе с 10 по 16 января 2022 года соответствует данному периоду года, отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, обусловленный циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии: риновирусом, РС-вирусом, другими вирусами негриппозной этиологии", - говорится в сообщении."На второй неделе 2022 года в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди всех возрастных групп населения, вместе с тем показатели заболеваемости ниже расчётных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет ниже на 80,4%, среди детей 3-6 лет ниже на 80,5%, среди детей 7-14 лет ниже на 54,9%. Среди взрослого населения наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ на протяжении 30 недель", - привели данные в ведомстве.Отмечается, что в столице закончилась кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. По состоянию на 16 января в Москве привито от гриппа 7 миллионов 299 тысяч человек, что составляет 57,72% от численности населения, включая привитых за счёт средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,43%.

https://ria.ru/20220110/privivka-1767144098.html

москва

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)