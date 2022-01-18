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Постпред США призвала Россию не думать о размещении сил в Латинской Америке
Постпред США призвала Россию не думать о размещении сил в Латинской Америке - РИА Новости, 18.01.2022
Постпред США призвала Россию не думать о размещении сил в Латинской Америке
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пообещала России мощный ответ в случае размещения ядерных ракет вблизи американских границ. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T20:24
2022-01-18T20:24
2022-01-18T20:24
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ООН, 18 янв – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пообещала России мощный ответ в случае размещения ядерных ракет вблизи американских границ.В ходе интервью Washington Post ведущий упомянул о недавней публикации другого издания - NYT, - в которой утверждалось, что российские представители якобы намекнули, что Москва может разместить ядерные ракеты близко к побережью США, что может сократить время подлета до 5 минут."Русские хватаются за каждую соломинку, чтобы запугать нас, чтобы мы позволили им предпринять такое действие. Они знают, что если они предпримут такой агрессивный шаг против США, они могут ожидать ответ, и это будет мощный ответ", - сказала Томас-Гринфилд.
https://ria.ru/20220118/germaniya-1768379914.html
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в мире, сша, оон, москва, россия
Постпред США призвала Россию не думать о размещении сил в Латинской Америке
Постпред США Томас-Гринфилд призвала Россию не думать о размещении сил в Латинской Америке