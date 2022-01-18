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Белорусские пограничники задержали двух нарушителей на границе с Украиной
Белорусские пограничники задержали двух нарушителей на границе с Украиной - РИА Новости, 18.01.2022
Белорусские пограничники задержали двух нарушителей на границе с Украиной
Белорусские пограничники с применением оружия задержали у границы с Украиной двух нарушителей, сообщили во вторник в государственном погранкомитете Белоруссии. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:43
2022-01-18T12:43
2022-01-18T12:43
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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Белорусские пограничники с применением оружия задержали у границы с Украиной двух нарушителей, сообщили во вторник в государственном погранкомитете Белоруссии."Сегодня ночью в пограничной полосе вблизи границы с Украиной белорусский пограничный наряд зафиксировал автомобиль "Aуди", который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог. Пограничники подали знак остановить транспортное средство, однако водитель намеренно не выполнил законные требования. Кроме того, при попытке скрыться он совершил наезд на военнослужащего органов пограничной службы", - говорится в сообщении пресс-службы госпогранкомитета.По информации ведомства, пограничники вынуждены были применить табельное оружие, сделав предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля."Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. Военнослужащему оказана медицинская помощь в Пинской центральной районной больнице", - добавили в погранкомитете.
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в мире, украина, белоруссия
Белорусские пограничники задержали двух нарушителей на границе с Украиной
Белорусские пограничники у границы с Украиной задержали двух нарушителей
МИНСК, 18 янв - РИА Новости.
Белорусские пограничники с применением оружия задержали у границы с Украиной
двух нарушителей, сообщили во вторник в государственном погранкомитете Белоруссии
.
"Сегодня ночью в пограничной полосе вблизи границы с Украиной белорусский пограничный наряд зафиксировал автомобиль "Aуди", который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог. Пограничники подали знак остановить транспортное средство, однако водитель намеренно не выполнил законные требования. Кроме того, при попытке скрыться он совершил наезд на военнослужащего органов пограничной службы", - говорится в сообщении пресс-службы госпогранкомитета.
По информации ведомства, пограничники вынуждены были применить табельное оружие, сделав предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля.
"Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. Военнослужащему оказана медицинская помощь в Пинской центральной районной больнице", - добавили в погранкомитете.