На "Госуслугах" появится возможность входа с помощью биометрии
Вице-премьер Чернышенко: на "Госуслугах" появится возможность входа с помощью биометрии
Официальный интернет-портал государственных услуг
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новый вид верификации пользователей станет доступен на портале госуслуг, вход в личный кабинет можно будет осуществить с помощью биометрических данных, функционал появится на сервисе в течение полугода, говорится в релизе пресс-службы вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Для защиты их (пользователей - ред.) данных правительство использует самые современные технологии, в том числе планируется использование биометрии. Она позволит не только сделать портал удобнее и расширить количество предоставляемых сервисов, но и повысить безопасность персональных данных россиян. Возможность входа в личный кабинет по биометрии станет доступна в течение полугода", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
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В релизе уточняется, что использование биометрии при входе на портал будет добровольным - граждане смогут устанавливать функцию по желанию. В Минцифры также заверили, что никаких ограничений в связи с введением нового формата верификации не будет - все существующие сервисы останутся доступными даже тем, кто откажется от сдачи биометрии.
"Биометрия расширяет возможности пользователей "Госуслуг", но не накладывает никаких ограничений на существующие сервисы. Если студент вуза захочет сдать экзамен удаленно, ему потребуется сдать биометрию — это необходимо для подтверждения личности. При этом у пользователя всегда будет возможность прийти в вуз и сдать экзамен лично. В любом случае останется возможность выбора варианта получения услуги", -пояснил глава Минцифры Максут Шадаев.
Кроме того, на сегодняшний день пользователям доступна защита аккаунта на "Госуслугах" с помощью числового смс-кода - его граждане получают при каждой авторизации на портале, если включают соответствующую опцию.
Замглавы Минцифры Олег Качанов уточнил, что на сегодняшний день функционалом смс-подтверждения пользуются немногие. "Минцифры планирует сделать опцию смс-подтверждения авторизации по умолчанию включенной, чтобы повысить безопасность учетных записей. Еще пользователь может включить в профиле опцию контрольного вопроса, ответ на который известен только ему. Это поможет при восстановлении доступа к учетной записи", - добавил Кочанов.
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