https://ria.ru/20220118/gostayna-1768334580.html

Троих петербуржцев обвинили в незаконном получении гостайны

Троих петербуржцев обвинили в незаконном получении гостайны - РИА Новости, 18.01.2022

Троих петербуржцев обвинили в незаконном получении гостайны

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении троих мужчин о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:56

2022-01-18T11:56

2022-01-18T11:56

происшествия

санкт-петербургский городской суд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении троих мужчин о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Константина Козинцева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ, пп. "а", "д" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ, Ивана Лапшина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "д" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ, и Михаила Самохина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.Им инкриминируется незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну группой лиц (п. "а" ч.2 ст.283.1 УК РФ), и получение этих сведений с распространением либо перемещением носителей информации за пределы РФ (пп. "а", "д" ч.2 ст.283.1 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде лишением свободы на срок от трех до восьми лет.В объединённой пресс-службе уточнили, что к производству дело пока не принято, а материалы с грифом "Совершенно секретно" переданы судье.

https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербургский городской суд, россия