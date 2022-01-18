https://ria.ru/20220118/gospitalizatsiya-1768444313.html
Посла Белоруссии в России Семашко госпитализировали
Посла Белоруссии в России Семашко госпитализировали - РИА Новости, 19.01.2022
Посла Белоруссии в России Семашко госпитализировали
Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко находится в лечебном учреждении, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-18T19:12
2022-01-18T19:12
2022-01-19T00:24
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белоруссия
москва
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко находится в лечебном учреждении, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Ранее в СМИ появилась информация, что дипломата госпитализировали с сердечным приступом и медики оценивают его состояние как средней тяжести.Там добавили, что, несмотря на это, Семашко продолжает работать с документами и решает вопросы с подчиненными по телефону.
https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767872840.html
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в мире, происшествия, белоруссия, москва, владимир семашко, россия
19:12 18.01.2022 (обновлено: 00:24 19.01.2022)
Посла Белоруссии в России Семашко госпитализировали
Посла Белоруссии Семашко госпитализировали, состояние его здоровья не вызывает опасений