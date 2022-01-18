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Госдума в первом чтении приняла поправки о вывозе культурных ценностей
Госдума в первом чтении приняла поправки о вывозе культурных ценностей - РИА Новости, 18.01.2022
Госдума в первом чтении приняла поправки о вывозе культурных ценностей
Госдума приняла в первом чтении проект о ввозе и вывозе культурных ценностей, в них говорится о маркировке скрипок, виолончелей, других инструментов со... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:08
2022-01-18T17:08
елена драпеко
госдума рф
александр шолохов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект о ввозе и вывозе культурных ценностей, в них говорится о маркировке скрипок, виолончелей, других инструментов со смычками, а также и самих смычков при провозе через таможню, а также об оформлении в электронном виде экспертных заключений для вывоза культурных ценностей.В пояснительной записке к поправкам говорится о том, что для получения заключения на временный вывоз струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков их необходимо промаркировать.Это необходимо для исключения возможности вывоза уникальных и редких инструментов под видом современных, сообщили авторы проекта.Электронное экспертное заключение для ввоза и вывоза культурных ценностей должно составляется экспертом по культурным ценностям в форме электронного документа с использованием личного кабинета эксперта по культурным ценностям и подписывается квалифицированной электронной подписью, говорится в пояснительной записке ко второй поправке.Личные кабинеты экспертов по культурным ценностям будут размещены на сайте Минкультуры. Данная мера поможет снизить административные барьеры, отмечают авторы проекта.Поправки разработали первые зампреды комитета ГД по культуре Александр Шолохов и Елена Драпеко.
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елена драпеко, госдума рф, александр шолохов
17:08 18.01.2022
 
Госдума в первом чтении приняла поправки о вывозе культурных ценностей

Госдума в первом чтении приняла поправки о ввозе и вывозе культурных ценностей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДепутаты перед началом пленарного заседания Государственной думы
Депутаты перед началом пленарного заседания Государственной думы - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутаты перед началом пленарного заседания Государственной думы
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект о ввозе и вывозе культурных ценностей, в них говорится о маркировке скрипок, виолончелей, других инструментов со смычками, а также и самих смычков при провозе через таможню, а также об оформлении в электронном виде экспертных заключений для вывоза культурных ценностей.
В пояснительной записке к поправкам говорится о том, что для получения заключения на временный вывоз струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков их необходимо промаркировать.
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Это необходимо для исключения возможности вывоза уникальных и редких инструментов под видом современных, сообщили авторы проекта.
Электронное экспертное заключение для ввоза и вывоза культурных ценностей должно составляется экспертом по культурным ценностям в форме электронного документа с использованием личного кабинета эксперта по культурным ценностям и подписывается квалифицированной электронной подписью, говорится в пояснительной записке ко второй поправке.
Личные кабинеты экспертов по культурным ценностям будут размещены на сайте Минкультуры. Данная мера поможет снизить административные барьеры, отмечают авторы проекта.
Поправки разработали первые зампреды комитета ГД по культуре Александр Шолохов и Елена Драпеко.
 
Елена ДрапекоГосдума РФАлександр Шолохов
 
 
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