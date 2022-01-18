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Госдума открыла первую весеннюю сессию в новом созыве
Госдума открыла первую весеннюю сессию в новом созыве - РИА Новости, 18.01.2022
Госдума открыла первую весеннюю сессию в новом созыве
Госдума восьмого созыва открыла первую весеннюю сессию в этом созыве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:21
2022-01-18T12:21
2022-01-18T12:21
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдума восьмого созыва открыла первую весеннюю сессию в этом созыве, передает корреспондент РИА Новости.Пленарное заседание открылось гимном страны, который депутаты слушали стоя. После этого перед ними выступил спикер ГД Вячеслав Володин. Он обозначит основные направления работы.Также в повестке запланированы выступления руководителей фракций по актуальным вопросам.
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Госдума открыла первую весеннюю сессию в новом созыве
Госдума открыла первую весеннюю сессию в восьмом созыве