https://ria.ru/20220118/gosduma-1768323245.html

Госдума отменит два пленарных заседания в январе

Госдума отменит два пленарных заседания в январе - РИА Новости, 18.01.2022

Госдума отменит два пленарных заседания в январе

Госдума отменит два пленарных заседания 19 и 27 января, сообщается в проекте постановления палаты, опубликованном во вторник в думской электронной базе данных. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:06

2022-01-18T11:06

2022-01-18T11:06

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Госдума отменит два пленарных заседания 19 и 27 января, сообщается в проекте постановления палаты, опубликованном во вторник в думской электронной базе данных.Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил РИА Новости, что Совет Думы принял решение сократить пленарные заседания до двух раз в неделю из-за ситуации с пандемией. При этом, отвечая на вопрос, планируется ли такой график сохранить на всю весеннюю сессию, он сказал, что это будет зависеть от того, "как будет складываться ситуация".Жуков также отметил, что заседания будут два раза в неделю, по вторникам и средам, пока сохраняется напряженная ситуация с COVID, на этой неделе заседания пройдут во вторник и четверг в связи с выступлением президента Ирана.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768189148.html

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политика, госдума рф, россия