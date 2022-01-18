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Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной - РИА Новости, 19.01.2022
Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
Белоруссия может сыграть роль в приписываемых России планах по эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента, при этом не... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-18T23:48
2022-01-19T00:48
в мире
киев
сша
белоруссия
нато
министерство обороны белоруссии
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Белоруссия может сыграть роль в приписываемых России планах по эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента, при этом не приведя никаких доказательств своим утверждениям.Россия любые заявления о якобы готовящейся эскалации категорически отрицает."Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера", - заявил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.Ранее заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместно с Россией пройдет внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022". По информации минобороны Белоруссии, учение пройдет с 10 по 20 февраля.В госдепе отметили, что "не должно быть сомнений в растущей роли Белоруссии в дестабилизирующей активности в регионе", а объявление о совместных учениях России и Белоруссии в госдепе назвали "тревожными" и "беспокоящими".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220118/minsk-1768329067.html
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в мире, киев, сша, белоруссия, нато, министерство обороны белоруссии, ситуация в днр и лнр, россия
23:48 18.01.2022 (обновлено: 00:48 19.01.2022)
 
Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной

Госдеп считает, что Россия якобы может атаковать Украину с территории Белоруссии

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Белоруссия может сыграть роль в приписываемых России планах по эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента, при этом не приведя никаких доказательств своим утверждениям.
Россия любые заявления о якобы готовящейся эскалации категорически отрицает.
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Вчера, 11:32Союзное государство
В Белоруссии раскрыли подробности совместных учений с Россией
"Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера", - заявил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.
Ранее заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместно с Россией пройдет внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022". По информации минобороны Белоруссии, учение пройдет с 10 по 20 февраля.
В госдепе отметили, что "не должно быть сомнений в растущей роли Белоруссии в дестабилизирующей активности в регионе", а объявление о совместных учениях России и Белоруссии в госдепе назвали "тревожными" и "беспокоящими".
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Два дивизиона С-400 перебросят в Белоруссию для проверки сил реагирования
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
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