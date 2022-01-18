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В Брянске главврач пойдет под суд после смерти пациентов из-за поломки ИВЛ
В Брянске главврач пойдет под суд после смерти пациентов из-за поломки ИВЛ - РИА Новости, 18.01.2022
В Брянске главврач пойдет под суд после смерти пациентов из-за поломки ИВЛ
Суд в Брянске рассмотрит дело о халатности, в котором обвиняется главврач больницы, где из-за выхода из строя аппаратов ИВЛ шесть пациентов погибли из-за... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:15
2022-01-18T12:15
2022-01-18T12:15
происшествия
брянская область
брянск
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БРЯНСК, 18 янв – РИА Новости. Суд в Брянске рассмотрит дело о халатности, в котором обвиняется главврач больницы, где из-за выхода из строя аппаратов ИВЛ шесть пациентов погибли из-за асфиксии, следует из сообщения на сайте Брянского районного суда Брянской области."В Брянский районный суд поступило уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ "Брянская межрайонная больница", обвиняемого в халатности, повлекшей по неосторожности смерть шести лиц. Судебное заседание по рассмотрению данного уголовного дела назначено на 31 января 2022 года", - говорится в сообщении.Суд поясняет, что главврач больницы Николай Ромащенко принял на работу сотрудника на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, он был допущен к работе с кислородным оборудованием без соответствующего удостоверения на право эксплуатации кислородных баллонов и не прошедший все виды инструктажей по технике безопасности.Из-за отсутствия специальных знаний работник допустил резкое повышение давления в системе кислородоснабжения, обеспечивающей бесперебойную работу аппаратов ИВЛ. В результате чего, по данным суда, аппараты были выведены из строя, и у шестерых пациентов больницы, которые находились на ИВЛ, из-за аварийного прекращения искусственной вентиляции легких, наступила механическая асфиксия и гипоксический отек легких, явившиеся непосредственной причиной их смерти, уточняется в сообщении.
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происшествия, брянская область, брянск
В Брянске главврач пойдет под суд после смерти пациентов из-за поломки ИВЛ
В Брянске главврач больницы пойдет под суд после смерти шести пациентов из-за поломки ИВЛ
БРЯНСК, 18 янв – РИА Новости.
Суд в Брянске
рассмотрит дело о халатности, в котором обвиняется главврач больницы, где из-за выхода из строя аппаратов ИВЛ шесть пациентов погибли из-за асфиксии, следует из сообщения на сайте
Брянского районного суда Брянской области
.
"В Брянский районный суд поступило уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ "Брянская межрайонная больница", обвиняемого в халатности, повлекшей по неосторожности смерть шести лиц. Судебное заседание по рассмотрению данного уголовного дела назначено на 31 января 2022 года", - говорится в сообщении.
Суд поясняет, что главврач больницы Николай Ромащенко принял на работу сотрудника на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, он был допущен к работе с кислородным оборудованием без соответствующего удостоверения на право эксплуатации кислородных баллонов и не прошедший все виды инструктажей по технике безопасности.
Из-за отсутствия специальных знаний работник допустил резкое повышение давления в системе кислородоснабжения, обеспечивающей бесперебойную работу аппаратов ИВЛ. В результате чего, по данным суда, аппараты были выведены из строя, и у шестерых пациентов больницы, которые находились на ИВЛ, из-за аварийного прекращения искусственной вентиляции легких, наступила механическая асфиксия и гипоксический отек легких, явившиеся непосредственной причиной их смерти, уточняется в сообщении.